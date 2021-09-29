Ekranları çok seven şovmen doktorlar şimdi de oynamaya başladı! TTB bile dayanamadı, soruşturma açtı

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Ekran ekran dolaşıp, doktorluk değil "şovmenlik" peşinde koşan uzmanlar, işi bir adım daha öteye götürerek ekranlarda oynamaya başladı. Star Tv canlı yayınında Seda Sayan'a konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat bir "oryantal" gibi dans etti. Kamuoyu kılık kıyafeti ile de bir doktora benzemeyen Dr. Küçükpolat'a tepki gösterdi.

Türk Tabipler Birliği de Opr. Dr. Banu Küçükpolat için inceleme talebinde bulundu. TTB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sabahın Sultanı Seda Sayan adlı televizyon programına konuk olan Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz." denildi.

Özür diler gibi düzeltme!

TTB tarafından yapılan düzeltme açıklamasında, rahatsızlığın danstan değil, reklam yapmaktan kaynaklandığı belirtildi. Seda Sayan'ın, "Ben olsam bu doktora giderim, bence siz de gidin." sözlerinin disiplin soruşturmasına konu olduğu ifade edildi. Aynı incelemenin kanal kanal dolaşıp kendi reklamı peşinde koşan diğer uzmanlara uygulanıp uygulanmayağı ise merak konusu oldu.