Ekranlarda Yalnız Kurt rüzgarı

Yüksel Aytuğ, Atv ekranlarında cuma gecesi gala yapan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan Yalnız Kurt dizisinin izleyicilerden büyük beğeni aldığını belirtti. İşte Sabah gazetesindeki o yazı:

"Atv ekranlarında cuma gecesi gala yapan yeni dizi Yalnız Kurt, izleyiciden büyük beğeni aldı. Dizi, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, izleyiciler beğeni ve takdir duygularını paylaşarak sosyal medyayı adeta bloke etti. (...) İşte köşemize ulaşan mesajlardan ve sosyal medyadan derlediğim seyirci izlenimleri:

"Bir solukta izledim, sürükleyici. Hele Fettah kısmına gelince, off, tüyler diken diken... Araya reklam almamaları da süper olmuş." (Ayşegül Ateşaltun)

"Bence harika bir dizi olmuş, sıradan bir öykü değil. Sürükleyici, akıcı bir senaryosu var. Özellikle Fettah kısmına girildikten sonra daha da farklı bir boyut kazanmış dizi." (Ayşe Esin Kızak)

"Çok güzel bir dizi. Özellikle de aksiyon sahneleri. Ama bazı yerlerdeki geriye dönüşlerle şimdiki zaman arası biraz kafa karıştırıyor. İnanıyorum ki ileride daha da oturacak. Emeği geçenlerin ellerine sağlık."

"Osman Hoca (Sınav) boş senaryoya imza atmaz." (Mehmet Ersin)

"İşin ucunda Osman Sınav varsa sorun yok demektir." (Coşkun Çebi)

"Osman Sınav yine yanıltmadı. Türk Devlet Aklı'nın FETÖ ile mücadelesini anlattığı yeni dizi mükemmel olmuş. Mutlaka izleyin." (UçBeyi 1453)

"Osman Sınav yine harika bir dizi çıkarttı." (Eşref Bey)

"Osman Sınav yine yapmış yapacağını. FETÖ'nün kalleşliğini detaylarıyla öğreneceğiz, belli oldu." (Nesrin Hanım)

"Dizide Fetullah Gülen ile ilgili anlatılanların hiçbiri kurgu değil." (Kemal Ataklı)"