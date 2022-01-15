Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle bazı kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yapılacak engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerine ilişkin tercihler geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022! ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama

EKPSS tercih işlemleri 5 Ocak tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 14 Ocak saat 23.59’da sona erdi. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Henüz EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirtilmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.