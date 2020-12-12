EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS sonuçları son günlerde epey araştırılıyor. Memur olma hayali olan vatandaşlar engelli kamu personeli sınav sonuçları ile hayallerini gerçekleştirmek istiyor. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS sonuçları son günlerde epey araştırılıyor. Memur olma hayali olan vatandaşlar engelli kamu personeli sınav sonuçları ile hayallerini gerçekleştirmek istiyor. 15 Kasım tarihinde sona eren sınavın hemen ardından soru ve cevap kitapçığı adayların erişimine açılmıştı.
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır.
Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.