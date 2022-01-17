EKPSS tercih işleminde bulunanların gözü kulağı tercih sonuçlarında. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

EKPSS kura ne zaman açıklanacak 2022 EKPSS tercih sonuçları sorgula!

EKPSS tercih işlemleri 5 Ocak tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 14 Ocak saat 23.59’da sona erdi. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Henüz EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirtilmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

2021 yılında tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş ve sonuçlar 26 Ocak'ta açıklanmıştı. Bu sebeple sonuçların 20 Ocak 2022'de açıklanması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.