  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni Kovan Afrikalı kovulan Yahudi rahatsız olan ABD! Savaş kapılarında bağırıyor ama onların derdi: Ankara’nın popülaritesi artmasın! İran yönetiminden Türkiye hazımsızlığı Meksika boyun eğdi! Haydut Trump suya da çöktü Acı haber az önce geldi! Şehit edildiler İsrail’de terör örgütü YPG’ye üst düzey ağırlama: El üstünde tuttular Destici’den CHP’nin barış konferansına tepki: Bu ülkede savaş mı var ki barış konferansı düzenliyorsun! Tek tek kapatılıyor! Terör örgütü YPG’ye dijital darbe Filistin'den Türkiye ve Suudi Arabistan açıklaması ABD'nin TikTok modeli ve dijital egemenlik tartışması Sosyal medyada güç mücadelesi
Eğitim EKPSS için süreç başladı! İşte, başvuru tarihleri
Eğitim

EKPSS için süreç başladı! İşte, başvuru tarihleri

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
EKPSS için süreç başladı! İşte, başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını 24 Şubat’a kadar yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilecek 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Nisan'da uygulanacak 2026-EKPSS başvuruları 24 Şubat'a kadar devam edecek.

 

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile “ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

 

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-EKPSS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı
ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı

Eğitim

ÖSYM açıkladı: e-TEP başvuruları başladı

ÖSYM az önce duyurdu! Sonuçlar açıklandı
ÖSYM az önce duyurdu! Sonuçlar açıklandı

Eğitim

ÖSYM az önce duyurdu! Sonuçlar açıklandı

ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı
ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı

Eğitim

ÖSYM duyurdu! TUS ve STS başvuruları başladı

ÖSYM’nin 14 Şubat’ta yapacağı sınav için başvurular başladı
ÖSYM’nin 14 Şubat’ta yapacağı sınav için başvurular başladı

Eğitim

ÖSYM’nin 14 Şubat’ta yapacağı sınav için başvurular başladı

Resmen duyuruldu: ÖSYM sonuçları açıklan
Resmen duyuruldu: ÖSYM sonuçları açıklan

Gündem

Resmen duyuruldu: ÖSYM sonuçları açıklan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23