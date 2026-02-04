EKPSS için süreç başladı! İşte, başvuru tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını 24 Şubat’a kadar yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilecek 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için başvuru süreci başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Nisan'da uygulanacak 2026-EKPSS başvuruları 24 Şubat'a kadar devam edecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile “ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-EKPSS Kılavuzu'nda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.