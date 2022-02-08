Engelli Kamu Personeli Sınavı sonuçlarına göre tercih yapanlar sonuçların açıklanacağı tarihini merakla bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih işlemleri 5 Ocak tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 14 Ocak saat 23.59’da sona erdi. Başvuru yapanlar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Konu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 8 Şubat'ta yapılması beklenen atama töreninin ertelendiği açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "8 Şubat 2022'de yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” denildi.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.