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Gündem Ekonomiye ilişkin teklif kabul edildi
Gündem

Ekonomiye ilişkin teklif kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 21:36:00 - 2021-07-13 21:51:11
Ekonomiye ilişkin teklif kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ekonomik düzenlemeleri de içeren, ‘torba kanun teklifi’ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklif ile; Terörle mücadele kapsamında; gözaltı süreleri yeniden düzenleniyor. Gözaltı süreleri 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl uzatılacak.

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