Ekonomiye el freni desteği!

YENİ AKİT ANKARA

PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart Salı günü Kocaeli’nde GEBKİM OSB’de yapıldı. Açılış konuşması ve Divan Kurulu’nun seçimi ile başlayan Genel Kurul’da, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı M. İmer Özer, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun sunumunu gerçekleştirdi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç ve sektörün önde gelen temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen genel kurulda, M. İmer Özer ve ekibi oybirliği ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilerek güven tazeledi.

“Ekonomik kalkınmanın öncüsü olacağız”

“Öncelikle ne iş yaptığımızın halkımız tarafından da anlaşılması öncelikli hedefimiz” diyen Özer, “Enflasyonun el freni konumunda olan Private Label’i daha fazla tanıtmamız gerekiyor. Sosyal sorumluluk çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye genelinde 13 adet devlet okuluna fen laboratuvarı yaptık, daha da yapacağız. Üyelerimizden yapılan zirvelerin daha sık gerçekleştirilmesi için yoğun bir istek vardı. Biz de bu talep doğrultusunda daha büyük zirveler yapmaya yönelik yol haritası belirledik. Son dönemde konuştuğumuz en önemli şeylerden biri de ekonomi. Alanında uzman ekonomistlerle buluşmalar organize edeceğiz. Güncel piyasanın durumunu ve analizini anlamak geleceğe yön vermek adına hepimize faydalı olacaktır” dedi.

“Enflasyonu doğru ölçme mücadelemiz var”

Özer şöyle devam etti; “İhracatla alakalı sektördeki bütün oyuncuların, ihracat tarafındaki gücünü artırmaya yönelik yurt dışı alım heyetleri oluşturmayı planladıklarını belirten Başkan Özer, “Türkiye’deki market markaları enflasyonunu doğru ölçmek için bir mücadelemiz var. Market Markaları Enflasyonu (MAMFE) adı altında bir çalışma da gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde ülkemiz ekonomisinin kalkınmasında öncü rol oynayacağız.’’ ifadeleriyle sözlerini noktaladı.