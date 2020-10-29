Ekonomiye duyulan güven artıyor

Akit Ekonomi

Ekim ayı ekonomik güven endeksi açıklandı. Endeks, eylüle nazaran yüzde 4.8 artarak 92.8 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayii) güven endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 3.8 artarak 109.7’ye, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4 artarak 79.7’ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.7 artarak 95’e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0.6 artarak 83.8’e yükseldi. Tüketici güven endeksi ise ekim ayında yüzde 0.1 azalarak 81.9’a düştü. Ekonomiye duyulan güven, pandemiye karşı alınan önlemlerin ve hayatı normalleştirmeye dönük adımların rolüyle 6 aydır artıyor. Zira bu adımlar üretimin, ihracatın ve iç ticaretin ivmelenmesine imkân tanıyor. Ekonomist Dr. İsmet Demirkol da “Ekonomik güven endeksinin artışında gerek kredi genişlemesinin gerek imalat tarafında birikmiş stokların üretime ve ihracata dönüşmelerinin payı büyük” ifadesini kullandı. İhracat siparişlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Demirkol, “Euro Bölgesi’nde daralma olmadığı takdirde son iki ayda ekonomik güven endeksinde ılımlı da olsa yükselişlerin devamını görebiliriz” dedi. Demirkol, Türkiye’nin pandemi dönemini iyi yönetmesi, ihracat ve üretim odaklı büyümeyi devam ettirmesi durumunda verilerin daha iyi gelebileceğini dile getirdi.