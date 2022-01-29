Ekonomiye büyük güven duyuluyor

Tüketici güven endeksi, bu dönemde yüzde 6.2 yükselişle 73.2, reel kesim güven endeksi yüzde 1.6 yükselişle 111.9, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1.2 yükselişle 120.2 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2.5 artarak 124.4’e varırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5 azalarak 85.5’e geriledi.

Çarklar hızlanıyor

Ekonomistlerce Türkiye’nin hızla toparlandığına dikkat çekiliyor. Ülkeye hem üretici hem tüketici tarafından büyük güven duyulduğuna işaret ediliyor. Ayrıca üretimde atılımın devam ettiği belirtilerek, “Çarklar hızlanıyor. Fabrika yatırımlarına yenileri ekleniyor. Dünyadan gelen ürün siparişlerini karşılamakta güçlük çekiliyor“ ifadeleri kullanılıyor.

Kapasite rapor sayısı yükseldi

Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2021 Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı. Buna gö- re 2020 yılında 79 bin 221 olan ‘kapasite rapor’ sayısı, 2021 yılında yüzde 9.5 artışla 85 bin 790’a çıktı. Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 43.4’ünde 1-9, yüzde 39.8’inde 10-49, yüzde 8.1’inde 50-99, yüzde 6.1’inde 100-249, yüzde 2.7’sinde ise 250’den fazla çalışan bulunuyor. Geçen yıl Sanayi Kapasite Raporu’na sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki seneye nazaran yüzde 8.1 artışla 3 milyon 575 bin 655’e yükseldi. Toplam çalışanların yüzde 5.2’si 1-9, yüzde 22.2’si 10-49, yüzde 13.6’sı 50-99, yüzde 22.4’ü 100-249, yüzde 36.6’sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

İstanbul başı çekiyor

İstihdamın en fazla olduğu 5 il, İstanbul (756 bin 527), Bursa (298 bin 916), İzmir (238 bin 572), Kocaeli (216 bin 350) ve Ankara (197 bin 3). En az çalışan bulunan son 5 il ise Bayburt (396), Ardahan (432), Tunceli (559), Hakkari (654) ve Iğdır (850). 2020-2021 döneminde KOBİ ölçeğindeki sanayi firmalarının istihdamdaki payı yüzde 63.5’ten yüzde 63.4’e geriledi. Büyük firmaların payı yüzde 36.5’ten yüzde 36.6’ya geldi. Söz konusu dönemde sanayide en çok istihdam artışı sağlayan şehirler, yüzde 83.4’le Ağrı, yüzde 41.8’le Kilis ve yüzde 36.4’le Van oldu. Sanayide istihdam azalışının en çok olduğu şehirler, yüzde 9.1 düşüşle Ardahan, yüzde 6 düşüşle Çankırı, yüzde 4.7 düşüşle Sinop, yüzde 4.6 düşüşle Artvin oldu.