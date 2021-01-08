Ekonomistlerden kritik ikaz! Enflasyona dikkat

İşçi ve işveren temsilcileri, zammın hem refahı hem de verimliliği arttıracağını ifade ettiler.

Ek önlem alınmalı

Ekonomistler ise asgari ücretin 500 lira arttırılarak 2 bin 324 liradan 2 bin 825 liraya çekilmesinin olumlu bir adım olduğuna işaret ettiler. Ayrıca “Bundan böyle çok daha dikkatli ve tedbirli olunmalı. 2021 için belirlenen asgari ücretin üretici fiyatlarını belirgin şekilde arttırmaması, enflasyon oranlarını hissedilir biçimde yükseltmemesi için ek önlemler alınmalı” ikazında bulundular. Öte yandan asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 204 lirayı buldu. Analistler, bu maliyeti hafifletecek çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurguladılar. “Asgari ücretten ötürü ürün fiyatlarının pik yapmasının ve kayıt dışılığın artmasının önüne geçilmeli” dediler. İktisatçı Prof. Dr. Murat Ferman ise şu görüşleri paylaştı:

Referans unsuru

“Asgari ücret, ülkemizde çalışanı kayıt içine alınmanın referans unsurudur. Bu unsur çok ama çok önemlidir. İnanın, şu anda 7 bini akın Genel Müdür unvanlı çalışanın maaşı asgari ücretten gösteriliyor. Bu, durumun vahametini net bir şekilde ortaya koyuyor. Şu hakikat ki asgari ücret önemli bir referans. Gönül ister ki bu, bir geçim ücreti olarak algılanmasın. Bir taban ücreti olarak konumlandırılsın. Zira kimsenin eli tutulmuyor. İşverene “Çalışanına asgari ücretin altında para veremezsin” deniliyor. ‘Asgari ücretin üstünde maaş veremezsin” denilmiyor.

Güncellemeye gitmeliyiz

Ülke olarak yeni adımlar atmalıyız. Zaman içerisinde enflasyon belasını ortadan kaldırıp asgari ücreti yeniden tanımlamalı, adlandırmalıyız. Yani ‘vatandaşlık ücreti’ ya da ‘minimum ücret’ gibi kavramlarla tekrar güncelleştirmeliyiz. Güncelleştirmeliyiz ki çok sayıda kesim memnun olsun. Tabii şu anda bir numaralı meselenin enflasyon olduğu da unutmamalıyız. Enflasyonu makul seviyelere indirmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Bunun için de temkinli olmalıyız.”