Ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan olay dolar tahmini: Dolar fetvasına itibar etmeyin
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, dolarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, dolarla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Ramazan Kurtoğlu, dolar kurunun yakın zamanda yok olmayacağını söyledi.
Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Dolar yok oluyor fetvalarına çok itibar etmeyiniz. FED faiz artırdıkça İngiliz Sterlininden Japon Yenine Batıdan Doğuya fakirleşme küreselleşiyor. Para-Faiz-Kur politikaları kortizonlu ilaçlara benzer zamanı-dozu iyi ayarlanmaz ise ölümcül hasar bırakır. Bu para savaşı ve ölümcül" dedi.
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