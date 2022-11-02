  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merkez Bankası Başkanı'ndan flaş açıklama! O toplantıda duyurdu

Başkan Erdoğan bomba gelişmeyi duyurdu: Yeniden açıldı

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu cevabı: Hesabı sorulacak!

Altın için şok eden çıkış! İslam Memiş ilk kez böyle uyardı: Bu hiç hayra alamet değil

Dosta güven düşmana korku! Mavi vatanın sessiz koruyucusu görüntülendi

Meral Akşener'in danışmanı çok fena çuvalladı! Ne oldu, rengin soldu Murat

Rusya ve İran'ın tüm planları bozuldu! Türkiye'nin silahlarıyla güçleniyorlar

Önce yarım ağızla teşekkür etti sonra… Akşener'den şaşırtmayan TOGG mesajı

Ümit Özdağ işte şimdi hapı yuttu! Bomba gelişme az önce tüm Türkiye'ye duyuruldu

Demek ki sadece para cezası yetmiyormuş! Alkolik maganda devletle kafa buldu
Ekonomi Ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan olay dolar tahmini: Dolar fetvasına itibar etmeyin
Ekonomi

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan olay dolar tahmini: Dolar fetvasına itibar etmeyin

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, dolarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 15:53:00 -
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan olay dolar tahmini: Dolar fetvasına itibar etmeyin

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, dolarla ilgili çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Ramazan Kurtoğlu, dolar kurunun yakın zamanda yok olmayacağını söyledi.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Dolar yok oluyor fetvalarına çok itibar etmeyiniz. FED faiz artırdıkça İngiliz Sterlininden Japon Yenine Batıdan Doğuya fakirleşme küreselleşiyor. Para-Faiz-Kur politikaları kortizonlu ilaçlara benzer zamanı-dozu iyi ayarlanmaz ise ölümcül hasar bırakır. Bu para savaşı ve ölümcül" dedi.

Altın, dolar ve konut derken ekonomist Ramazan Kurtoğlu son tahminini duyurdu: Evinizi satın! Paranızı oraya yatırın
Altın, dolar ve konut derken ekonomist Ramazan Kurtoğlu son tahminini duyurdu: Evinizi satın! Paranızı oraya yatırın

Ekonomi

Altın, dolar ve konut derken ekonomist Ramazan Kurtoğlu son tahminini duyurdu: Evinizi satın! Paranızı oraya yatırın

Altın alıp kenara koyanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Gizlice toplamaya başladılar' diyerek altın için tarih verdi
Altın alıp kenara koyanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Gizlice toplamaya başladılar' diyerek altın için tarih verdi

Ekonomi

Altın alıp kenara koyanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Gizlice toplamaya başladılar' diyerek altın için tarih verdi

Altın, dolar ve toprak üzerine tahminleriyle gündem olan Ramazan Kurtoğlu’ndan acil uyarı: Hemen satın
Altın, dolar ve toprak üzerine tahminleriyle gündem olan Ramazan Kurtoğlu’ndan acil uyarı: Hemen satın

Ekonomi

Altın, dolar ve toprak üzerine tahminleriyle gündem olan Ramazan Kurtoğlu’ndan acil uyarı: Hemen satın

Altın için Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! O tarihte başlıyor, altını olan zengin olacak
Altın için Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! O tarihte başlıyor, altını olan zengin olacak

Ekonomi

Altın için Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! O tarihte başlıyor, altını olan zengin olacak

Altın için Ramazan Kurtoğlu'ndan son uyarı: O tarihte uçacak
Altın için Ramazan Kurtoğlu'ndan son uyarı: O tarihte uçacak

Ekonomi

Altın için Ramazan Kurtoğlu'ndan son uyarı: O tarihte uçacak

'Her nevi üçkağıt dönecek' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan altını olanlara uyarı: O tarihte...
'Her nevi üçkağıt dönecek' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan altını olanlara uyarı: O tarihte...

Ekonomi

'Her nevi üçkağıt dönecek' diyen Ramazan Kurtoğlu'ndan altını olanlara uyarı: O tarihte...

Altın için son uyarı! Ramazan Kurtoğlu 'çok soruyorsunuz' diyerek cevapladı: Altın bir sene sonra...
Altın için son uyarı! Ramazan Kurtoğlu 'çok soruyorsunuz' diyerek cevapladı: Altın bir sene sonra...

Ekonomi

Altın için son uyarı! Ramazan Kurtoğlu 'çok soruyorsunuz' diyerek cevapladı: Altın bir sene sonra...

Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Altın topluyorlar, sakın yapmayın
Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Altın topluyorlar, sakın yapmayın

Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Altın topluyorlar, sakın yapmayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23