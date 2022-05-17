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Ekonomi Ekonomist Ramazan Kurtoğlu’ndan kritik uyarı: Devletimiz mutlaka yasak getirmeli
Ekonomi

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu’ndan kritik uyarı: Devletimiz mutlaka yasak getirmeli

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, yabancıya toprak satışı noktasında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 16:23:00 -
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu’ndan kritik uyarı: Devletimiz mutlaka yasak getirmeli

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, ekonomik gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından çarpıcı uyarılarda bulundu.

Ramazan Kurtoğlu, "Kanada yabancılara her türden gayrimenkul satışını durdurdu. Mısır Nil Nehri Boyunca olan verimli arazilere yabancıya satış yasağına hazıranıyor. Devletimiz yabancıya toprak satışını mutlaka yasaklamalı" uyarısında bulundu.

Kripto paralara ilişkin de konuşan Kurtoğlu, "Sayısı 16 bini geçen kripto para dünyası giderek birkaç düzine seçkin para babası spekülatörün “keriz silkeleme” arenasına dönüşüyor. Son birkaç günde Bitcoin ve Ethereum dahil kripto paralar bir trilyon dolardan fazla eridi. Bu paralar “şeyranın darphanesi” olup uzak durunuz" dedi.

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