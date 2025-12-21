  • İSTANBUL
Ekonomi Ekonomist İslam Memiş'ten tüyleri diken diken eden uyarı: "Bir litre su, bir çeyrek altın fiyatına yükselecek!"
Ekonomi

Ekonomist İslam Memiş'ten tüyleri diken diken eden uyarı: "Bir litre su, bir çeyrek altın fiyatına yükselecek!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel çapta beklenen büyük kıtlık ve su krizi üzerine korkutan bir öngörüde bulundu.

Gelecekte en değerli varlığın para ya da altın değil, temiz su kaynakları olacağını vurgulayan Memiş, "Çok değil, yakın bir zamanda bir litre su alabilmek için bir çeyrek altını gözden çıkarmanız gerekecek" diyerek yaklaşan tehlikeye dikkat çekti.

Tarımsal üretimin ve suyun stratejik öneminin hayati bir boyuta ulaştığını belirten ünlü ekonomist, yatırımcıları ve vatandaşları sadece finansal varlıklarını değil, hayati kaynakları korumaya yönelik hazırlıklı olmaya çağırdı.

