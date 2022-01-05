Ekonomist Hatice Kolçak dolar konusunda tarih vererek ezber bozan tahminini duyurdu: Dolar 14 lirayı aşarsa...

Her Açıdan Youtube kanalına konuk olan ekonomist Hatice Kolçak, dolar kuruyla ilgili çarpıcı tahminler yaptı.

Merkez Bankası'nın Ocay ayı faiz kararını pas geçebileceğini belirten Hatice Kolçak, "Gelen enflasyon rakamlarının ardından Merkez Bankası'nın 20 Ocak'taki faiz kararını pas geçebileceğini düşünüyorum. Yine dolar/TL’de çok sert bir hareket görmüyorum. Merkez tarafında büyük çaba var. Ciddi müdahaleler oluyor. Doların yükselmesi halinde bir müdahale olacaktır. Yukarı çıkmak için bir çaba olacak ama bir şekilde müdahale olacak. O gün çok büyük bir çıkış olmaz, ama zaten piyasalar bunu fiyatlıyor" dedi.

Kolçak, doların 14 lirayı aşması halinde müdahalenin geleceğini söyleyerek "Çok fazla dalgalı kur. 14’ün üzerine çıkmaması lazım. Çıktığında zaten nelerin olduğunu gördük. Bu bize zam olarak geri dönüyor. Yukarı yönlü hareket bizi 20’lere kadar götürebilir. Dolayısıyla bunun olmaması lazım. Vatandaşın dikkatli olması lazım. Gaza gelmemeliyiz" ifadelerini kulandı.