Akit Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

l Yatırımlarda 2018 ve 2019 yıllarında 2.3 trilyon tutarına ulaştık.

l Geçen sene 12 yeni endüstri bölgesi ilan ettik. Bu bölgelerde özel sektörümüz 8.5 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

l Dur durak bilmeden ilerliyoruz. Corona virüsü dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında 2 bin 384 eylemin yüzde 93’ünü tamamladık.

l Yüksek teknoloji üreten firmalarımıza yönelik risk sermayesi fonu oluşturduk. Lojistik merkezleri ve kombine yük taşımacılığında büyük ilerleme sağladık.

l Malum, ekonomimiz kur saldırılarının ve yaptırımların hedefi oldu. Saldırılara karşı mücadele ettik, ediyoruz. Ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Spekülatif ve art niyetli faaliyetler kapsamında önlemleri alıyoruz.

l Özel sektör için uzun vadeli ucuz ve sürdürülebilir finansman modeline sahip ekonomi hedefliyoruz.

l Orta vadeli programda enflasyon-kur-faiz sarmalına karşı tedbirleri genişlettik. Enflasyonla topyekûn projesini hayata geçirdik. Swap piyasasında aldığımız tedbirlerle art niyetli girişim kanallarını tıkadık.

l Sektörlere sağladığımız finansman desteklerine ilaveten otomobil, mobilya, konut ve beyaz eşyada ÖTV ile KDV indirimleri yaptık.

l Vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmelerinin önünü açtık. Haziran ayında tarihi bir rekorla 200 binden fazla ailemizin konut sahibi olmasını sağladık.

l 2002’de 36 milyar dolar olan ihracatımızı 180.8 milyar dolara taşıdık. Dış ticaret açığımızı yüzde 53.7 oranında azalttık. İhracatçılarımızın dünyanın her noktasında daha aktif olmaları için 11 bin 655 iş insanımıza yeşil pasaport vererek vizesiz seyahate imkân tanıdık.