Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoloji grubu NGN tarafından Tuzla Tepeören’de hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük veri merkezi yatırımlarından Star of Bosphorus Veri Merkezi’nin açılışına katıldı.

Burada konuşma yapan Varank, Türkiye’yi teknolojinin ve dijital ekonominin merkez ülkesi yapmak için gece gündüz çalışırken böyle bir yatırımın açılışını gerçekleştirmenin çok anlamlı olduğunu söyledi. Varank, “Şundan kimsenin şüphesi olmaması lazım. Önümüzde geçireceğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde, kamu ve özel sektörün güçlü birlikteliğinden çıkacak sinerjiyle ekonomimizi sağlamlaştıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz. Yeter ki hedeflerimize odaklanalım” dedi.