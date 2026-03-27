Ekonomiler alt üst olacak! İran'ın ardından Rusya'dan olay karar

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Memişoğlu rakam verdi: 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz Dünya konuşurken Çin harekete geçti: ABD'ye misilleme Günün fıkrası otel odasında kızı yaşındaki belediye personeli ile basılan CHP'li Özkan Yalım'dan: Siyasi ahlak yasası getireceğiz! Almanya duyurdu: ABD ve İran, o İslam ülkesinde görüşecek Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı Mubarek el-Kebir Limanı büyük hasar gördü Körfez ülkesine İHA ve füzeli saldırı İran Hürmüz’ü yeniden kapattı: Geçmeye çalışanı vururuz Haham Akit’e konuştu! Siyonizmin tüm işgallerine karşıyız Trafikte "Sıfır Tolerans" dönemi: Telefonla oynayanın ehliyeti yanacak! CHP’li Yalım çocuğu yaşındaki personelle basılmıştı… Bomba iddia yine gündeme geldi! ‘Özgür Özel, Yalım’ın otelinde sabaha kadar…’
Ekonomi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından uluslararası petrol piyasalarını alt üst edecek bir karar da Rusya'dan geldi. Moskova yönetimi, 1 Nisan'dan 31 Temmuz'a kadar yerli üreticilerin benzin ihracatını yasakladı.

Rusya, 1 Nisan itibarıyla yerli üreticilerin benzin ihracatını yasakladı. Karar, 1 Nisan ile 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.

RUSYA'DA 4 AY SÜREYLE BENZİN İHRACATI YASAKLANIYOR

TASS devlet haber ajansının Cuma günü konuya aşina iki kaynağa dayandırdığı habere göre; Rusya, 1 Nisan'dan itibaren yerli üreticilerin benzin ihracatını yasaklamaya hazırlanıyor.

Habere göre bu karar; Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ilgili bakanlıklar ve petrol şirketleri arasında yapılan bir toplantının ardından alındı ve 31 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak.

Novak daha sonra yaptığı açıklamada, bu önlemin fiyatları dengelemeyi, iç pazar için yakıt tedarikine öncelik vermeyi ve maliyetlerin öngörülen seviyelerin üzerine çıkmasını engellemeyi amaçladığını belirtti.

 

İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KAPATMA KARARI

Dünya deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık yüzde 25'inin ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, küresel enerji piyasalarında 1970'lerden bu yana görülen en büyük arz şokunu tetikleyerek Brent petrol fiyatlarının hızla 120 dolar bandını aşmasına neden olmuştur.

Başta Çin, Hindistan ve Japonya gibi enerji bağımlısı Asya ekonomileri olmak üzere tüm dünyada üretim maliyetlerinin fırlamasına yol açan bu durum; küresel enflasyonu tetiklemiş, nakliye sigorta primlerini 4 ile 6 kat artırmış ve Katar'dan gelen LNG akışının kesilmesiyle Avrupa'da ciddi bir enerji krizine zemin hazırlamıştır.

Tedarik zincirindeki bu kırılma sadece enerjiyle sınırlı kalmayıp, gübre ve hammadde erişimini de kısıtlayarak küresel gıda güvenliğini tehdit eden sistemik bir ekonomik durgunluk (stagflasyon) riskini beraberinde getirmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23