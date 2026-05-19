İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı

TAHSİN HAN

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarını simgeleyen Mavi Vatan doktrini, Yunanistan kadar İsrail’i de endişelendriyor. Yunanistan ve Siyonist basının bir süredir manşetlere çıkarıp tepki gösterdiği Mavi Vatan doktrininin resmiyet kazanmasına yönelik tasarıya bu defa da İsrailli stratejik analist Shay Gal, karşı çıktı.

Siyonist analist Shay Gal, Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrinini “revizyonist” olarak değerlendirip, iç hukukla resmiyete dönüştürme girişimi olduğunu iddia ederek, alarm zillerini çaldı ve herkesi müdahaleye çağırdı.

Yunan newsbreak sitesi, Gal’in yazdığı son makalesinde, Türkiye’nin keyfi haritacılığı meşrulaştırmaya çalıştığı ididasını vererek, onun uluslararası toplumu uyardığını ifade etti.

Gal yazısında “Esasen Ankara, Karadeniz’den Ege Denizi’ne ve Doğu Akdeniz’e kadar kendisini çevreleyen tüm deniz ortamı üzerinde jeopolitik kontrolünü dayatmaya çalışan gayri resmi bir ‘Çevre Yasası’ getiriyor” dedi.

İsrailli uzman, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni imzalamayı inatla reddeden bir ülkenin, deniz bölgeleri konusunda tek taraflı olarak yasa çıkarma hakkından mahrum olduğunu iddia etti. Yahudi yazara göre, Türkiye’nin uluslararası çerçeveyi reddetmesi ve aynı zamanda Avrupa’dan, NATO’dan ve komşu ülkelerden kendi oluşturduğu keyfi bir deniz rejimini kabul etmelerini talep etmesi tamamen kabul edilemez.

İLHAK YALANINI SÖYLEDİ

Siyonist Gal, Ege Denizi’nin Türk idari bölgesi olmadığını ve Doğu Akdeniz’in Ankara’nın ilhak alanı olmadığını vurgulayarak, Karadeniz’in bölgesel egemenlik için bahane olarak kullanılmasını reddettiğini belirtti.

İsrail’in bölgedeki işgallerine bu güne kadar tek söz etmek yerine destek veren ahlaksız yahudi, Türkiye’nin attığı son adamın küresel bir tehdit olduğu yalanına da başvurdu.

Shay Gal, “Türkiye’nin mevcut cesareti, 2019’da imzalanan Türk-Libya mutabakatına uluslararası toplumun geçmişte gösterdiği hoşgörüden kaynaklanıyor. Ankara, az bedel ödediği için, ihtilaflı bölgeler oluşturup, bunları birer baskı aracı haline getirebileceği sonucuna vardı. Ancak bu sadece Yunanistan için bir sorun değil, aynı zamanda uluslararası hukuk düzeni için de genel bir güç sınavı teşkil etmektedir” diyerek Türkiye’nin yayılmacı olduğunu iddia etti. Yahudi yazar, Yunanistan ve Kıbrıs’ın korkuya dayalı ve parçalı tepkilerden vazgeçerek güçlü ittifaklar kurup, Türkiye’ye karşı yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirtti.