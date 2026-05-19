İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı
İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı

Yunan ve İsral basınında Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ tasarısı adımına yönelik tepkiler sürüyor. Yunan newsbreak sitesi, yahudi analist Shay Gal’in Türkiye’nin Mavi Vatan doktrininin durdurulması için Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne yaptığı çağrıyı manşete taşıyarak, “Türk gemileri sonsuza kadar batmayacak” dedi. Yunan sitesi, siyonist yazarın ifadeleriyle Türkiye’nin bölgeyi ilhak etmeye çalıştığı yalanını da dile getirdi.

TAHSİN HAN

Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarını simgeleyen Mavi Vatan doktrini, Yunanistan kadar İsrail’i de endişelendriyor. Yunanistan ve Siyonist basının bir süredir manşetlere çıkarıp tepki gösterdiği Mavi Vatan doktrininin resmiyet kazanmasına yönelik tasarıya bu defa da İsrailli stratejik analist Shay Gal, karşı çıktı.

Siyonist analist Shay Gal, Türkiye’nin “Mavi Vatan” doktrinini “revizyonist” olarak değerlendirip, iç hukukla resmiyete dönüştürme girişimi olduğunu iddia ederek, alarm zillerini çaldı ve herkesi müdahaleye çağırdı.

Yunan newsbreak sitesi, Gal’in yazdığı son makalesinde, Türkiye’nin keyfi haritacılığı meşrulaştırmaya çalıştığı ididasını vererek, onun uluslararası toplumu uyardığını ifade etti.

Gal yazısında “Esasen Ankara, Karadeniz’den Ege Denizi’ne ve Doğu Akdeniz’e kadar kendisini çevreleyen tüm deniz ortamı üzerinde jeopolitik kontrolünü dayatmaya çalışan gayri resmi bir ‘Çevre Yasası’ getiriyor” dedi.

İsrailli uzman, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni imzalamayı inatla reddeden bir ülkenin, deniz bölgeleri konusunda tek taraflı olarak yasa çıkarma hakkından mahrum olduğunu iddia etti. Yahudi yazara göre, Türkiye’nin uluslararası çerçeveyi reddetmesi ve aynı zamanda Avrupa’dan, NATO’dan ve komşu ülkelerden kendi oluşturduğu keyfi bir deniz rejimini kabul etmelerini talep etmesi tamamen kabul edilemez.

İLHAK YALANINI SÖYLEDİ

Siyonist Gal, Ege Denizi’nin Türk idari bölgesi olmadığını ve Doğu Akdeniz’in Ankara’nın ilhak alanı olmadığını vurgulayarak, Karadeniz’in bölgesel egemenlik için bahane olarak kullanılmasını reddettiğini belirtti.

İsrail’in bölgedeki işgallerine bu güne kadar tek söz etmek yerine destek veren ahlaksız yahudi, Türkiye’nin attığı son adamın küresel bir tehdit olduğu yalanına da başvurdu.

Shay Gal, “Türkiye’nin mevcut cesareti, 2019’da imzalanan Türk-Libya mutabakatına uluslararası toplumun geçmişte gösterdiği hoşgörüden kaynaklanıyor. Ankara, az bedel ödediği için, ihtilaflı bölgeler oluşturup, bunları birer baskı aracı haline getirebileceği sonucuna vardı. Ancak bu sadece Yunanistan için bir sorun değil, aynı zamanda uluslararası hukuk düzeni için de genel bir güç sınavı teşkil etmektedir” diyerek Türkiye’nin yayılmacı olduğunu iddia etti. Yahudi yazar, Yunanistan ve Kıbrıs’ın korkuya dayalı ve parçalı tepkilerden vazgeçerek güçlü ittifaklar kurup, Türkiye’ye karşı yaptırımlar uygulaması gerektiğini belirtti.

OSMAN AYDIN

YAHUDI BOZUNTUSU BIRKERE SIZIN MILLETLER ARASI HUKUKTA SOZ ETMENIZ IÇIN ILK ONCE KENDINIZE BAKIN KURULDUGUNUZDAN BUYANI FILISTINLILERIN HUKUKUNU GASBETTINIZ BELKIDE SENIN ŞUANDA OTURDUĞUN EV BILE BIR FILISTINLI AILEYE MENSUPTUR DENIZ HUKUKUNDANDA HIÇ BAHSEDEMEZSINIZ MADRM ULUSLAR ARASI DRNIZ HUKUKU VAR SIZIN SAVAŞ GEMILERINIZ NEDE YARDIM FILOSUNA ULUSLARARASI SULARDA MUDAHAKE EDIYOR BU KORSANLIK DEĞILDE NEDIR YUNSNISTAN 3 MILI 6 MILE CIKARTTI ŞIMDILERDE SAÇMALIYORLAR 12 MILE CIKARTACAĞIZ DIYE IŞTE BURDA TÜRKIYENIN MAVI VATAN DOKTIRINI ÖN PLANA CIKIYOR VEDE DEVREYE GIRECEKTIR SENIN 6 MILIN VARSA BIZIMDE EGEDE 6 MILIMIZ VAR SENIN AKDENIZDE 12 MILIN VARSA BIZIMDE AKDENIZDE KARADENIZDE 12 MIL HAKKIMIZ VAR BUNU KIMSE ENGELLEYEMEZ BU HAKLARIMIZIDA KIMSE GASBEDEMEZ KARŞILARINDA GÜÇLU TURKIYE CUMHURIYETINI BULUR KARŞILARIN GUÇLU TURK DONABMASINI BULUR KARŞILARINDA GUÇLU TAYFUNLARI YILDIRIMHANLARI BULUR HERKEZ HADDINI BILECEK BILMEYENEDE HADDINI BILDIRIRIZ KARŞINIZDA SILAHSIZ COCUKLAR KADINLAR YAŞLILAR YOK KARŞINIZDA 86 MILYON TURK VAR ANLADINMI YAZAR BOZUNTUSU
