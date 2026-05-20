  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Spor
15
Yeniakit Publisher
Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

Süper Lig'de bu sezon yabancı kuralı 10+4 şeklinde uygulanacak.

#1
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

Bu kural 4 büyüklerin transfer planlarını büyük ölçüde etkiliyor.

#2
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde daha önceden ilan edildiği gibi yabancı kontenjanının önümüzdeki sezon 10+4 olarak uygulanacağını duyurdu.

#3
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

Kural gereği kadroda 14 futbolcu yabancı olabilir ancak bu oyuncuların dördünün 23 yaş altında olması gerekiyor.

#4
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

Geçen sezon yaş kriteri sadece iki oyuncuyu kapsıyordu.

#5
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

Dolayısıyla yeni sezonda 4 büyük takım transfer planlamasını yaparken önce kadrolarında yer alan fakat düşünülmeyen yabancı oyuncularını elden çıkarmaya çalışarak başlayacak.

#6
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

EN ÇOK YABANCI OYUNCU FENERBAHÇE’DE

#7
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

UEFA kriterlerine göre kulüpler bir sezonda en fazla altı oyuncusunu kiralık olarak gönderebiliyor.

#8
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

Süper Lig'deki yeni kural gereği yapılacak transferleri listeye ekleyebilmek için düşünülmeyen yabancı oyuncular ile vadalaşmak gerekecek.

#9
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

Fenerbahçe 21 yabancı ile bu alanda kontenjan sınırını en fazla aşan takım olarak dikkati çekiyor.

#10
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

İşte 4 büyüklerin fazla oyuncu sayısı:

#11
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

- Fenerbahçe 7

#12
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

- Galatasaray 4

#13
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

- Beşiktaş 4

#14
Foto - Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!

- Trabzonspor 2 TOPLAM: 17

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO'ya ait savaş uçakları İHA'yı vurdu
Dünya

NATO'ya ait savaş uçakları İHA'yı vurdu

NATO görevi kapsamında Litvanya'da konuşlu Romanya'ya ait F-16 savaş uçakları, Estonya hava sahasına giren bir insansız hava aracını vurarak..
Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

Akın Gürlek büyük operasyonu duyurdu: Organize suç ağına dev darbe indirildi
Gündem

Akın Gürlek büyük operasyonu duyurdu: Organize suç ağına dev darbe indirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında 7 ilde ..
Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor
Gündem

Turpun büyüğü heybeden çıktı: Tamar Tanrıyar’dan sarsıcı Mason locası ve İmamoğlu iddiaları: Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor

Yıllardır filmlere, dizilere konu olan ancak derinlemesine konuşulmaktan kaçınılan gizemli yapılanmalar, Tamar Tanrıyar’ın açıklamalarıyla y..
Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?
Gündem

Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Kapki’nin mahkemedeki "Roma'yı ben yaktım diyebilirdim" şeklin..
Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!
Gündem

Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!

Ülkesini her fırsatta Batı’ya şikayet ederek haçlılardan medet ummayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu İngiliz The..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23