Süper lig devlerinin yabancı kuralı çıkmazı! 17 futbolcu gönderilecek!
Süper Lig'de bu sezon yabancı kuralı 10+4 şeklinde uygulanacak.
Süper Lig'de bu sezon yabancı kuralı 10+4 şeklinde uygulanacak.
Bu kural 4 büyüklerin transfer planlarını büyük ölçüde etkiliyor.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde daha önceden ilan edildiği gibi yabancı kontenjanının önümüzdeki sezon 10+4 olarak uygulanacağını duyurdu.
Kural gereği kadroda 14 futbolcu yabancı olabilir ancak bu oyuncuların dördünün 23 yaş altında olması gerekiyor.
Geçen sezon yaş kriteri sadece iki oyuncuyu kapsıyordu.
Dolayısıyla yeni sezonda 4 büyük takım transfer planlamasını yaparken önce kadrolarında yer alan fakat düşünülmeyen yabancı oyuncularını elden çıkarmaya çalışarak başlayacak.
EN ÇOK YABANCI OYUNCU FENERBAHÇE’DE
UEFA kriterlerine göre kulüpler bir sezonda en fazla altı oyuncusunu kiralık olarak gönderebiliyor.
Süper Lig'deki yeni kural gereği yapılacak transferleri listeye ekleyebilmek için düşünülmeyen yabancı oyuncular ile vadalaşmak gerekecek.
Fenerbahçe 21 yabancı ile bu alanda kontenjan sınırını en fazla aşan takım olarak dikkati çekiyor.
İşte 4 büyüklerin fazla oyuncu sayısı:
- Fenerbahçe 7
- Galatasaray 4
- Beşiktaş 4
- Trabzonspor 2 TOPLAM: 17
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23