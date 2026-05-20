Altın fiyatlarında sert geri çekilme: Gram altın güne düşüşle başladı!

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarına yönelik beklentilerin güçlenmesi ve yükselen tahvil getirileri, altın fiyatlarında sert bir düşüş dalgası başlattı. Haftanın ikinci gününde ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, yeni güne de satıcılı bir seyirle giriş yaptı. Yaşanan bu geri çekilmenin ardından yurt içinde gram altın 6 bin 545 lira seviyelerine kadar gerilerken, çeyrek ve Cumhuriyet altını da düşüş trendine ayak uydurdu.