Altın fiyatlarında sert geri çekilme: Gram altın güne düşüşle başladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarına yönelik beklentilerin güçlenmesi ve yükselen tahvil getirileri, altın fiyatlarında sert bir düşüş dalgası başlattı. Haftanın ikinci gününde ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, yeni güne de satıcılı bir seyirle giriş yaptı. Yaşanan bu geri çekilmenin ardından yurt içinde gram altın 6 bin 545 lira seviyelerine kadar gerilerken, çeyrek ve Cumhuriyet altını da düşüş trendine ayak uydurdu.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 545 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 980 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6 bin 567 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 545 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 980 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 465 dolardan işlem görüyor.

Altının onsu yüksek tahvil getirileri ve güçlü dolar endeksinin etkisiyle yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Orta Doğu'daki gerilimler ve petrol fiyatlarının yüksek seyri enflasyon endişelerini canlı tutarken, ABD'de güçlü makroekonomik veriler tahvil piyasalarındaki satış baskısını artırdı.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik beklentilerin daha "şahin" tarafa kayması ve dolar endeksinin 100 dolar seviyesine yakın kalması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Analistler, bugün Fed'in toplantı tutanakları ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

vatandaşrıza

selçuk geçer haberinizle bu haber özü itibari ile çelişiyor. İnsanın aklına manipülasyon gelmiyor değil hani. Alet olmamak gerekir. Eğer , haberin doğruluğunu biz araştırırsak, Siz Hucurat suresi 6, ayatte belirtilen fasık olursunuz.
