Büyük harekat: Barış Alper Yılmaz'ı Barcelona'ya götürecekler! Flick'ten Sane'ye telefon
Galatasaray'ın Milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için Avrupa transfer piyasasını altüst edecek tarihi bir iddia gündeme bomba gibi düştü. FC Barcelona teknik direktör Hansi Flick, milli oyuncuyu yakından tanıyan eski öğrencileri İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi bizzat arayarak bilgi istedi! Leroy Sane’nin 'Hiçbir sınırı yok, hayranım' diyerek övdüğü, Flick'in ise tam hayalindeki 'modern kanat' profili olarak gördüğü Barış Alper için Dünya Kupası sonrasına hazırlanan hayal bile edilemeyecek o çılgın transfer gündem.