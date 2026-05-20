Büyük harekat: Barış Alper Yılmaz'ı Barcelona'ya götürecekler! Flick'ten Sane'ye telefon
Büyük harekat: Barış Alper Yılmaz'ı Barcelona'ya götürecekler! Flick'ten Sane'ye telefon

Galatasaray'ın Milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için Avrupa transfer piyasasını altüst edecek tarihi bir iddia gündeme bomba gibi düştü. FC Barcelona teknik direktör Hansi Flick, milli oyuncuyu yakından tanıyan eski öğrencileri İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi bizzat arayarak bilgi istedi! Leroy Sane’nin 'Hiçbir sınırı yok, hayranım' diyerek övdüğü, Flick'in ise tam hayalindeki 'modern kanat' profili olarak gördüğü Barış Alper için Dünya Kupası sonrasına hazırlanan hayal bile edilemeyecek o çılgın transfer gündem.

Foto - Büyük harekat: Barış Alper Yılmaz'ı Barcelona'ya götürecekler! Flick'ten Sane'ye telefon

Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için dünya transfer piyasasını sarsacak, Türk futbol tarihine geçecek nitelikte iddialar ardı ardına patladı.

Foto - Büyük harekat: Barış Alper Yılmaz'ı Barcelona'ya götürecekler! Flick'ten Sane'ye telefon

Dünyaca ünlü teknik direktör Hansi Flick ile futbol dünyasının en güçlü menajerlerinden Pini Zahavi’nin radarına giren milli oyuncu için devasa bir operasyonun hazırlığı yapılıyor.

Foto - Büyük harekat: Barış Alper Yılmaz'ı Barcelona'ya götürecekler! Flick'ten Sane'ye telefon

FC Barcelona'nın dahi teknik adamı Hansi Flick, bir süredir yakından takip ettiği Barış Alper hakkında eski öğrencisi Leroy Sane'den özel bilgi talep etti. Hansi Flick’in bu ilgisinin ardından Sane'nin menajerliğini yürüten Pini Zahavi de harekete geçti. Zahavi, Barış Alper'i Avrupa'nın devlerine pazarlamak için gaza bastı.

Foto - Büyük harekat: Barış Alper Yılmaz'ı Barcelona'ya götürecekler! Flick'ten Sane'ye telefon

Flick'in Barış Alper Yılmaz hayranlığının arkasında, kafasındaki ideal modern kanat oyuncusu tanımı yatıyor olabilir. Başarılı teknik adam, daha önce verdiği bir demeçte modern kanat oyuncusunu şu sözlerle tarif etmişti: - Gol atmak istiyorsanız ceza sahası içinde sayısal üstünlük kurmalısınız. Sadece santrforla gol bulamazsınız. Kanatlar ve arkadan gelen oyuncular ceza sahasının içine girmeli.

Foto - Büyük harekat: Barış Alper Yılmaz'ı Barcelona'ya götürecekler! Flick'ten Sane'ye telefon

Flick'in eski öğrencisi Sane de Barış Alper Yılmaz’a olan hayranlığını gizlemedi: - Beni bu takımda en çok şaşırtan oyuncu Barış Alper oldu. Bir futbolcuda olması gereken her şey var; çok güçlü, çok hızlı ve inanılmaz yetenekli. Her gün daha iyi olmak için çalışıyor, eğer biraz daha üstüne koyarsa onun için gerçekten hiçbir sınır yok. Onu çok beğeniyorum.

Foto - Büyük harekat: Barış Alper Yılmaz'ı Barcelona'ya götürecekler! Flick'ten Sane'ye telefon

İddialara göre, hem Pini Zahavi’nin hem de transfer etmek isteyen devlerin asıl planı Barış Alper’in Dünya Kupası’nda sergileyeceği performans üzerine kurulu.

Foto - Büyük harekat: Barış Alper Yılmaz'ı Barcelona'ya götürecekler! Flick'ten Sane'ye telefon

Fotospor'a göre; Turnuvada vitrine çıkacak olan milli oyuncunun, şampiyonanın ardından Türk futbol tarihinde "hayal bile edilemeyecek" astronomik bir bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılması planlanıyor.

