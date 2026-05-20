136 milyon liralık lüks evi bedavaya verecek: Ev sahibinin tek bir şartı var! Şoke eden ilana binlerce kişi başvurdu
ABD’nin zenginleri ve milyonerleriyle ünlü Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket Adası’nda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar (136 milyon TL) olan lüks bir konutun tamamen ücretsiz olarak devredileceği açıklandı. Sıra dışı ilanı gören binlerce kişi başvuru yapmak için sıraya girerken, ev sahibinin koyduğu tek bir şart duyanları hayrete düşürdü. Mülkün yeni sahibi olmak isteyen kişinin, evi bulunduğu araziden tamamen söküp başka bir yere taşıması gerekiyor.

ABD’nin Massachusetts eyaletine bağlı, milyonerlere ev sahipliği yapan ünlü Nantucket Adası’nda dikkat çeken bir ilan gündem oldu. Yaklaşık 3 milyon dolar (136 milyon TL) değerindeki lüks bir konutun ücretsiz şekilde yeni sahibine verileceği açıklandı. Ancak bu sıra dışı fırsattan yararlanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken farklı bir şart bulunuyor.

Ev sahibi 3 milyon dolarlık evini tamamen ücretsiz vereceğini söylerken, alacak kişiye tek bir şartının olduğunu belirtti. Şoke eden ilana binlerce kişi başvururken, şartı duyan da şaşıp kalıyor.

Nantucket’ta 1997’den bu yana yürürlükte olan “Yıkım Erteleme Yönetmeliği” nedeniyle kullanılabilir durumdaki yapıların yıkılıp atıklarının adanın tek çöp sahasına gönderilmesine izin verilmiyor. Bu nedenle birçok ev sahibi, yapıları yıkmak yerine ücretsiz şekilde devretmeyi tercih ediyor.

Yerel emlak danışmanı Shelly Lockwood da bu yaklaşımı, “İnsanların hâlâ kullanabileceği evleri neden çöpe gönderip çevreye zarar verelim?” sözleriyle anlattı.

ASIL HEDEF DEĞERLİ ARAZİ Peki milyonlarca dolar değerindeki bir ev neden bedelsiz bırakılıyor? Resmi kayıtlara göre arsayı geçen yıl aralık ayında satın alan Dean Lampe’ın amacı mevcut evi kullanmak değil, yalnızca arsadan faydalanmaktı. Adada boş arazi neredeyse kalmadığı için varlıklı yatırımcılar, yeni ve daha büyük malikâneler inşa edebilmek adına mevcut evleri satın alarak alanı boşaltmayı tercih ediyor.

+90 (553) 313 94 23