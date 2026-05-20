136 milyon liralık lüks evi bedavaya verecek: Ev sahibinin tek bir şartı var! Şoke eden ilana binlerce kişi başvurdu

ABD’nin zenginleri ve milyonerleriyle ünlü Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket Adası’nda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon dolar (136 milyon TL) olan lüks bir konutun tamamen ücretsiz olarak devredileceği açıklandı. Sıra dışı ilanı gören binlerce kişi başvuru yapmak için sıraya girerken, ev sahibinin koyduğu tek bir şart duyanları hayrete düşürdü. Mülkün yeni sahibi olmak isteyen kişinin, evi bulunduğu araziden tamamen söküp başka bir yere taşıması gerekiyor.