Ekonomik ve siyasi kriz girdabındaki Lübnanlılar yasa dışı göçe yöneliyor

BEYRUT (AA) - HASAN DERVİŞ - Lübnan'da ekonomik ve siyasi kriz, Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamayla zirveye çıkarken, yasa dışı yollarla ülke dışına göç etmeye çalışanların sayısında ciddi artış yaşanıyor.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, ağustos ayında başkent Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamayla derinden sarsıldı.

Patlama, çok sayıda can kaybı ve büyük zarara yol açmakla kalmadı, geçen yıl ekim ayından bu yana ekonomik ve siyasi taleplerle halk protestolarına katılan gençlerde, derin bir hayal kırıklığı ve öfkeye de neden oldu.

Lübnan'da iyi bir yaşam umudunu kaybeden ve çareyi başka bir ülkeye göç etmekte arayan gençler, ailelerine daha iyi bir hayat imkanı sunabilmek için yasa dışı yollarla tehlikeli deniz yolculuklarını göze almaya başladı.

Son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 6 botla ülkeye gelen 115 düzensiz göçmeni Lübnan'a geri gönderdi.

GKRY, daha sonra yaptığı açıklamada, Lübnan kıyılarından sığınmacılarla yüklü teknelerin gelmesini engellemenin yollarını görüşmek üzere Beyrut'a bir heyet göndereceğini duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ise GKRY'ye yapılan insan kaçakçılığı girişiminin engellendiği duyuruldu.

- Gençler başarısız göç girişimlerini anlattı

Lübnan'a geri getirilen gençlerden adını tam olarak paylaşmak istemeyen A.H., fakirlik yüzünden yasa dışı yollarla göç yoluna başvurduğunu söyledi.

Lübnan'da 13 dolar için 14 saat çalışmak zorunda olduğunu, bunun da yetersiz kaldığını ifade eden A.H., "Arkadaşlarım ve ben, bu ülkeden gitmekten başka bir şey istemiyoruz. Küçük bir tekneyle yeniden kaçmaya çalışacağız. Bu ülke bizim değil sadece siyasetçilerin." diye konuştu.

Ülkesinden umudunu kesen genç Lübnanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lübnan'da belki yiyecek ve içecek alabilecek kadar kazanabilirim. Ama çocuklarıma iyi bir gelecek sunamam. Bu yüzden gitmek zorundayım."

- Zorlu yolculuk

Daha iyi bir yaşam hayaliyle çıktıkları tehlikeli ve zorlu yolculuklarını AA muhabirine anlatan M.İ. ise çileli yolun 80 saat sürdüğünü belirtti.

M.İ., "GKRY'ye ulaştık. Orada 5 gün kaldık. Bizi sağlık kontrolünden geçirdikten sonra tekrar gemilere bindirdiler. Şoke olduk. Lübnan'a geri yolladılar." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Lübnanlı ise bu iş için kaçakçılara 3 bin 400 dolar ödediğini ve parasını geri alamadığını söyledi.

Suriyeli bir genç de GKRY sahillerine ulaşmak için 8 bin dolar ödediğini belirterek, "Lübnan'da yalnızım. Tüm ailem Suriye'de ve onların yanına gidemiyorum." dedi.

Trabluslu balıkçı Mustafa Hüseyin ise neden yasa dışı göçe yöneldiğini, "Yeterli param olsa bu şekilde göç eder, ailemi ve kendimi riske atar mıydım!" diye anlattı.

- Ülkedeki ekonomik kriz

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.



İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50'nin üzerinde olduğu Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor bir duruma düştü.



Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların desteğiyle 31 Ağustos'ta hükümeti kurma görevini alan Mustafa Edib, halkın beklentileri doğrultusunda teknokratlar hükümeti kuracağını vadetmişti.