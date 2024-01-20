Ekonomik teşvikler devrede! Yatırımı böyle çekiyorlar

Yatırım teşviki, bir ülkenin veya bölgenin ekonomik büyümesini ve gelişimini desteklemek amacıyla yatırımcılara çeşitli teşviklerin verildiği bir uygulama. Yatırım teşvikleri genellikle vergi indirimleri, vergi muafiyetleri, finansal destekler, altyapı olanakları ve diğer teşvikler şeklindedir.

Teşvik Sistemi nedir?

Yatırım Teşvik Sistemi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, yerli ve yabancı sermayenin piyasaya katılımını amaçlayan teşvik sistemidir.

Yatırım teşviki türleri nelerdir?

Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında, aşağıda bulunan üç farklı teşvik programı yürütülür.

Bölgesel Teşvik: İller arasındaki gelişmişlik ve ekonomik katılım farklarının azaltılması amacıyla uygulanır.

Öncelikli Yatırım Konuları: Belirli yatırım konularının 5. bölge destekleri ile desteklenmesi hedeflenir.

Stratejik Yatırımlar: Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenir. Yüksek teknoloji ürünleri, savunma sanayi gibi yatırım alanları bu kapsamda değerlendirilir.

Sistemin amaçları nelerdir?

Yatırım Teşvik Sistemi ile; Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan aramalı ve ürünlerin üretiminin artırılması

Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması. Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanır.

Yatırım teşvik bölgeleri nelerdir?

Yatırım teşvik bölgeleri, sistem kapsamında desteklerin düzenlendiği 6 ekonomik bölgeyi ifade eder. Ekonomik gelişmişlik kapsamında hazırlanan bu planın amacı, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını en aza indirmektir. Türkiye’de 6 farklı yatırım teşvik bölgesi bulunuyor.

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