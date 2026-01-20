  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kıbrıs'taki patlak veren rüşvet ve yasadışı para skandalı: Halkın tepkisi de büyüyor! Güven krizi Git bir kenarda geber! YPG/SDG'nin Suriye'de temizlenmesinde bile Türkiye’yi suçlayan FETÖ’cü, gazeteciyi sinirlendirdi Altın fiyatlarında sert yükseliş! Yeni rekor kırıldı Terör örgütü YPG için çarpıcı yorum: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldular Kovboyun gümrük şantajı sökmedi: Grönland Trump’a 'hayır' dedi Rusya'dan olay Türkiye kararı! 865,1 milyon dolarlık satış yapıldı Kabine toplantısı başladı: Gündemde Suriye, Gazze ve ekonomi var! Yeniden Refah Partisi'nden Suriye açıklaması Suriye’de stratejik yeni atama: Halep Vali Yardımcısı Abdurrahman Salame, Rakka Valisi oldu! 5’i CHP’li 10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özgür ve Mahir de var
Dünya Ekonomik terörden askeri tehdide: Trump Grönland’ı ele geçirmek için düğmeye bastı: Gümrük şantajı tutmayınca savaş uçaklarını sahaya sürdü
Dünya

Ekonomik terörden askeri tehdide: Trump Grönland’ı ele geçirmek için düğmeye bastı: Gümrük şantajı tutmayınca savaş uçaklarını sahaya sürdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekonomik terörden askeri tehdide: Trump Grönland’ı ele geçirmek için düğmeye bastı: Gümrük şantajı tutmayınca savaş uçaklarını sahaya sürdü

Küresel siyaseti bir ‘emlak pazarlığına’ çevirmeye çalışan ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı satın alma hayali gerçekleşmeyince ‘eşkıyalık’ dozunu artırdı. Avrupa ülkelerine yönelik başlattığı gümrük vergisi ambargosuyla istediği sonucu alamayan Trump, şimdi de askeri gücünü devreye sokuyor. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD), ABD savaş uçaklarının ‘rutin faaliyet’ kılıfıyla Grönland’daki Pituffik Uzay Üssü’ne konuşlandırılacağını açıkladı.

Venezuela'da sergilediği hukuk tanımaz tavırları şimdi de Kuzey Kutbu'na taşıyan ABD Başkanı Donald Trump, Grönland üzerindeki emellerinden vazgeçmiyor. Daha önce Ada'yı tamamen satın alma isteğini reddeden Danimarka ve Grönland makamlarına karşı ekonomik savaş başlatan Trump, işi askeri tehdit boyutuna taşıdı. NORAD tarafından yapılan açıklamada, ABD savaş uçaklarının yakında Grönland'daki kritik öneme sahip Pituffik Uzay Üssü'ne ulaşacağı bildirildi.

NORAD'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "NORAD uçakları yakında Grönland'daki Pituffik Uzay Üssü'ne ulaşacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın ABD, Kanada ve Danimarka arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde uzun süredir planlanan faaliyetlerin bir parçası olduğu belirtildi.

GRÖNLAND MAKAMLARI BİLGİLENDİRİLDİ

Konuşlandırmanın Danimarka ile koordine edildiği ve görev alan tüm unsurların gerekli diplomatik izinlerle hareket ettiği vurgulanan açıklamada, Grönland makamlarının da planlanan operasyonlar hakkında bilgilendirildiğine işaret edildi.

Açıklamada, uçakların Kuzey Amerika'nın savunulmasına yönelik rutin operasyonlara destek sağlayacağı kaydedildi.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump bunun üzerine, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın bu şekilde kalacağını bildirmişti.

AB'den Trump'a misilleme
AB'den Trump'a misilleme

Gündem

AB'den Trump'a misilleme

 

Trump Grönland için resti çekti! "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak!"
Trump Grönland için resti çekti! "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak!"

Gündem

Trump Grönland için resti çekti! "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak!"

Grönland için kritik zirve! Mark Rutte ve Trump Arktik'teki Rus tehdidine karşı telefon başında!
Grönland için kritik zirve! Mark Rutte ve Trump Arktik'teki Rus tehdidine karşı telefon başında!

Gündem

Grönland için kritik zirve! Mark Rutte ve Trump Arktik'teki Rus tehdidine karşı telefon başında!

 

Beyaz Saray'dan, CBS News'e "Trump'ın röportajını eksik yayınlarsanız dava açarız" Özgür ABD rezaleti!
Beyaz Saray'dan, CBS News'e “Trump'ın röportajını eksik yayınlarsanız dava açarız” Özgür ABD rezaleti!

Dünya

Beyaz Saray'dan, CBS News'e “Trump'ın röportajını eksik yayınlarsanız dava açarız” Özgür ABD rezaleti!

Trump, Norveç'e mektup yazdı: Madem Nobel’i bana vermediniz ben de Grönland’ı alıyorum
Trump, Norveç'e mektup yazdı: Madem Nobel’i bana vermediniz ben de Grönland’ı alıyorum

Dünya

Trump, Norveç'e mektup yazdı: Madem Nobel’i bana vermediniz ben de Grönland’ı alıyorum

 

Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme
Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme

Dünya

Birbirine girdiler! Avrupa Birliğinden Trump'a misilleme

 

Kovboyun gümrük şantajı sökmedi: Grönland Trump’a 'hayır' dedi
Kovboyun gümrük şantajı sökmedi: Grönland Trump’a 'hayır' dedi

Dünya

Kovboyun gümrük şantajı sökmedi: Grönland Trump’a 'hayır' dedi

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!

Dünya

ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!

Danimarka'dan Trump ve Grönland açıklaması
Danimarka'dan Trump ve Grönland açıklaması

Dünya

Danimarka'dan Trump ve Grönland açıklaması

Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia
Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia

Dünya

Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23