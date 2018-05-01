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Ekonomik savaşın kazananı Türkiye olacak

Trump'ın fitilini ateşlediği ekonomi savaşları sonucunda Çin'in ABD'den ithal ettiği 130 kalem ürün çeşidine ek vergi ve ambargo uygulaması, Türkiye'ye Uzakdoğu pazarı için 300 milyon dolarlık ihracat fırsatı doğurdu.

01 Mayıs 2018 Salı 16:05
Ekonomik savaşın kazananı Türkiye olacak

Trump'ın fitilini ateşlediği ekonomi savaşları sonucunda Çin'in ABD'den ithal ettiği 130 kalem ürün çeşidine ek vergi ve ambargo uygulaması, Türkiye'ye Uzakdoğu pazarı için 300 milyon dolarlık ihracat fırsatı doğurdu.

Trump'un fitilini ateşlediği ABD-Çin ekonomik savaşları sonucunda Çin'in ABD'den ithal ettiği 130 kalem ürün çeşidine ek vergi ve ambargo uygulaması getirmesi, Türkiye'ye Uzakdoğu pazarı için 300 milyon dolarlık bir ihracat fırsatı doğurdu.

"ÜRÜNLERİN İHRACATI İÇİN BİRAN ÖNCE TEMASA GEÇİLMELİ"

Amaçlarının Türkiye'nin ihracat hedeflerini yakalaması için tüm fırsatları değerlendirmek olduğunu ifade eden Türk Amerikan İşadamları Derneği ve Amerika Ticaret Odası (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat "Belli ürün gamlarında pazar fırsatı doğuyor. 130 kalemde Çin'den ABD menşeli malzemelere dış ticaret önlemi geldiğini gözlemliyoruz. Bunların arasında, soya, mısır, pamuk, durum buğdayı gibi bitkisel mamuller, sığır eti, portakal gibi gıda maddeleri, tütün ürünleri, otomotiv ürünleri ve yan sanayi ürünlerine önlem alındığı görülüyor. Ürünler arasında Türkiye'de üretilenler mevcut. Bir an önce temas kurularak, elimizdeki bu fırsatı kaçırmamamız lazım" dedi.

"BİZ ÖN PLANA ÇIKIYORUZ"

Yakın coğrafyada, ABD kalitesinde ürün üretebilen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen TABA – AmCham Başkan Yardımcısı Süleyman Şanlı ise, krizde Türkiye'nin fiyat avantajı, küçük siparişleri hızlı yerine getirme potansiyeli ve kaliteli ürün stratejisi ile global sahnede ön plana çıktığını söyledi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 16:05
  1. Çİn Amerika krizi
  2. Dolar
  3. Dış ticaret
  4. döviz

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