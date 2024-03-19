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Yaşam Kriz kakao fabrikalarını vurdu: Üretim durdu, çikolata krizi kapıda
Yaşam

Kriz kakao fabrikalarını vurdu: Üretim durdu, çikolata krizi kapıda

Yeniakit Publisher
2024-03-19 17:02:00 - 2024-03-19 17:02:10
Kriz kakao fabrikalarını vurdu: Üretim durdu, çikolata krizi kapıda

Fildişi Sahilleri ve Gana'daki büyük kakao fabrikaları, tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı aldı.

Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60'ını karşılayan iki ülkeden gelen haberlerin ardından, tüm dünyada çikolata fiyatlarını keskin bir şekilde artırması bekleniyor.

Son üç yılda iklim koşulları nedeniyle kakao hasadının azalması çikolata üreticilerini zaten fiyat artışına itmişti. Üretim kesintisinin 4. yıla uzamasıyla birlikte durumun daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor.

Reuters'ın aktardığına göre kakao fiyatları geçen yıl iki kattan fazla artmıştı.

Tropikal Araştırmalar Merkezi'nden kakao uzmanı Steve Wateridge, "Tedarik kesintisiyle baş etmek için ciddi bir talep azalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Üreticiler sadece ham kakao kullanarak çikolata üretimi yapamıyor. Bunun yerine tohumların işlenerek yağ ve liköre çevrilmesi gerekiyor.
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Ancak tohum fiyatlarında yaşanan artış bu işlemi yapanları da çaresiz bırakmış durumda.

Fildişi Sahilleri'ndeki 9 büyük fabrikadan biri olan Transcao, fiyatlardaki artış nedeniyle tohum alımını durdurduğunu açıkladı. Fabrika stoklardaki tohumların halen işlediğini belirtse de kaynaklar depoların da boşalmak üzere olduğunu belirtti.

Kaynaklardan biri, dünyanın kakao ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan ülkede devletin işlettiği fabrikalarda da üretimin durmak üzere olduğunu söyledi.

İki numaralı kakao üreticisi Gana'daysa 8 fabrikanın birçoğunda ekimden bu yana üretime sıklıkla ara verildiği aktarıldı.

Devlet kakao şirketi CPC'den yapılan açıklamadaysa fabrikanın yüzde 20 kapasiteyle çalıştığı belirtildi.

Uluslararası Kakao Organizasyonu (ICCO) küresel üretimin bu yıl yüzde 10,9 azalarak 4,45 milyon tona düşmesini bekliyor. ICCO verilerine göre, kakao piyasasında ilk kez 4 yıl üst üste tedarik açığı yaşanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe, Reuters, Market Screener

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