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Ekonomi

Ekonomik güven endeksinde artış

TÜİK, 2019 Ekim ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Ekim ayında yüzde 4,5 oranında artarak 89,8 oldu.

2019-10-30 10:12:00 - 2019-10-30 10:51:32
Ekonomik güven endeksinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ekim ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Eylül ayında 86 iken, Ekim ayında yüzde 4,5 oranında artarak 89,8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekim ayında tüketici güven endeksi 57 değerine, reel kesim güven endeksi 104,2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 90,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,3 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 65,1 değerine yükseldi.

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