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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 92,6 iken, Haziran ayında %5,6 oranında artarak 97,8 değerine yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 10:09:00 -
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında %5,8 oranında artarak 81,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %2,5 oranında artarak 109,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,2 oranında artarak 108,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 105,7 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.

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