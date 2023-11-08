Ekonomik fırsat mı? Birleşik Krallık çağrıda bulundu

Birleşik Krallık, Türkiye ile yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması (STA) yapılması için ülkenin müzakere hedefleri konusunda işletmelerin ve daha geniş bir kamuoyunun görüşlerini almak üzere Katkı Çağrısı’nda bulundu. Birleşik Krallık ve Türkiye arasında, Birleşik Krallık'ın AB üyesi olduğu 1990’lı yıllardan bu yana süregelen hükümlerin yer aldığı ve sadece ticari malları kapsayan bir serbest ticaret anlaşması bulunuyor.

Serbest ticaret vurgusu

Birleşik Krallık 21. yüzyıla uygun; hizmetler, dijital ve teknoloji gibi alanları kapsayan; yeni ve modernize edilmiş bir serbest ticaret anlaşması müzakere etmeyi taahhüt ediyor. Katkı Çağrısı, işletmelere, kurumlara ve bireylere, anlaşmaya yönelik görüşmeler öncesinde, Birleşik Krallık'ın müzakere hedeflerini şekillendirme fırsatı verirken, güncellenecek olan ticaret anlaşmasının İngiliz işletmelerinin güçlü yönlerine ve önceliklerine göre uyarlanmasını sağlayacak.

Fırsatlar sunabilir

Birleşik Krallık'ın Türkiye'deki en büyük yatırımcılarından biri olan Vodafone Grubu’nun Newbury’deki merkezini ziyareti kapsamında Katkı Çağrısı yapan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Nigel Huddleston, “Ticaret anlaşmalarının nihai amacı, işletmelere fırsatlar sunmak, ekonomileri büyütmek ve istihdamı desteklemektir. Bu nedenle işletmelerin bize bu anlaşmalardan neler beklediklerini söylemesi büyük önem taşıyor.”

23,5 milyar sterlinlik ticaret

Birleşik Krallık ve Türkiye, Avrupa kıtasının iki ucunda yer alan iki büyük ticaret ekonomisini temsil ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022 yılında 23,5 milyar sterline ulaşmasıyla birlikte Türkiye, Birleşik Krallık'ın en büyük 20 ticaret ortağı arasında yerini aldı. Aralarında Vodafone gibi tanınmış markaların da bulunduğu, Birleşik Krallık’ta KDV ödeyen yaklaşık 7 bin 500 işletme Türkiye'ye mal ihracatı yapıyor.

yer alacak.