Ekonomide yeni yol haritası belirleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, Türkiye Varlık Fonu yöneticileri, Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi kurum başkanları ile kamu bankalarının temsilcilerinin toplantıya katılması bekleniyor.

Bu hafta gerçekleşmesi beklenen ve ekonomide son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, coronavirüs salgınının ekonomiye etkileri değerlendirilecek ve özellikle turizm sektöründe beklenen verilere ulaşılamaması nedeniyle bunu telafi edecek adımlar görüşülecek.

Pandemi sürecinde alınan vergiler ve beyanname verme sürelerinin ertelenmesi, ekonomik önlemlerin takvimi de önümüzdeki günlerde dolacak. Toplantıda alınan önlemlerin yeniden masaya yatırılarak gelen taleplerin ele alınması da bekleniyor.

Toplantıda kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağının devamlılığı, istihdamın artırılması için atılacak adımlar da değerlendirilecek. Toplantıda ayrıca döviz ve altın piyasalarındaki hareketliliğin masaya yatırılması da beklentiler arasında yer alıyor.

İş dünyasının beklentileri

İş dünyasının gözü de bu hafta gerçekleştirilecek toplantıda. Coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan birçok uygulamanın süresinin yakın zamanda dolacağına dikkat çeken İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Özel sektörün ekim ayından itibaren ödeme termini gelen ertelenmiş SGK primi, KDV, stopaj ve kurumlar ile Gelir Vergisi için 2021’de makul bir ödeme takvimi oluşturulmasını arzu ediyoruz” dedi. Avdagiç, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası’nın piyasadaki likiditeyi çekmek için peşpeşe adımlar atarken, vergi ödemeleri ile piyasadan yeni para çekilişinin yaşanmamasının şimdi daha önemli olduğunu belirtti.

Uzun süredir iş yeri kiralarında stopaj uygulamasının kaldırılmasını veya oranın düşürülmesi yönündeki taleplerine ilişkin son kararları değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise “İş yeri kiralarında stopaj oranının yarı yarıya azaltılması esnafa bayram müjdesi oldu. Esnafımızın başkasının kazancı üzerinden ödemek zorunda olduğu vergi böylelikle yarı yarıya düşmüş oldu. Temennimiz bu haksız verginin tamamen kaldırılması” açıklamasında bulundu.

Teşvik ve destekler

Toplantıda, dövizdeki dalgalanma, koronavirüs döneminde verilen teşviklerin sonuçları, kısa çalışma ödeneği, işsizlik rakamları, istihdamdaki düşüş, istihdamı artırma hedefleri, 2020 son çeyreğinde verilebilecek teşvik ve destekler ile ithalat ve ihracat rakamları başlıklarında değerlendirmeler yapılacak.

Gözler, Merkez Bankası'nda

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu’nun (PPK) bu ayki toplantısı da 20 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Bu arada PPK toplantısına ilişkin ankete katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi yüzde 8.25 seviyesinde bulunuyor. Ankete katılan uzmanlardan bir kısmı 75 baz puan ile 125 baz puan arasında politika faizinde artış bekliyor.

Öte yandan politika faizinin yılın sonunda 9.75 seviyesinde biteceği yönünde. Verilen yanıtlar arasında en yüksek tahmin faizin yıl sonuna kadar yüzde 12’ye kadar çıkılabileceği şeklinde.