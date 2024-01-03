Ekonomide yakın coğrafya öne çıkacak! Batı bu ülkeleri koz olarak kullanıyor
Korumacılık ekonomik anlamda artmaya başlarken lojistik fiyatlarından dolayı yakın pazarlar daha önemli hale geldi. Türkiye ise bu süreçte kritik bir öneme haiz. İşte uzmanından sektörel değerlendirme:
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder, yeni yılda birçok belirsizliğin olmasına rağmen ihracatta en kötünün geride kaldığını ve 2024 yılında bir büyümenin beklendiğini söyledi. Dünyadaki dönüşümü her yerde görüyoruz e-ticaretin dünya perakende sektöründe yüzde 4,5seviyesinde olduğunu, pandemi sonrası bu oranın yüzde 20'leri aştığını kaydeden Önder, "3-4 yıl için çok büyük bir büyüme. Bu dönüşümü üretimde de görüyoruz. Daha az elektrik tüketen makineler görmeye başladık." dedi.
Çin ekonominin yüzde 40'ını etkiliyor
Enflasyonun dünyanın gündem maddelerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Önder, enflasyonun zirveden düşüşe geçtiğini ifade etti. Önder, "Uzak Doğu'nun özellikle Asya Kıtası'nın dünya büyümesinde 2024'te de belirleyici rol oynayacağını küresel raporlardan görüyoruz. Asya çok önemli. Çin şu anda dünya ekonomisinin büyümesine yüzde 40 etki ediyor. Çin, daha önceleri batı için ideolojik rakipti" dedi.
Batının kozu belli
Batı'nın Hindistan ve Vietnam'ı Çin'e karşı koz olarak kullandığını kaydeden Önder, "Batı Asya'da denge politikası yapmaya çalışıyor. Hindistan'a destek vermeye çalışıyor. Batı bu süreçte Çin'le uğraştı, Hindistan'ı destekledi, diğer taraftan Ukrayna-Rusya savaşı oldu. Burada Hindistan çok güzel bir denge politikası izledi.” ifadelerini kullandı.
Yakın coğrafya vurgusu
Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşından çok etkilendiğinin belirten Önder, burada en çok etkilenen bölgenin Almanya olduğunun bilgisini paylaşarak, "Bu işte en zararlı çıkan Almanya bizim için önemli ve iyi takip edilmesi gereken bir ülke. Çünkü bizim her türlü en iyi ticaret ilişkimizin olduğu, en çok vatandaşımızın yaşadığı ülke. Türkiye için ise bu zamanlarda yakın coğrafyayla olan ticari münasebetler uzak pazarlara göre daha önemli bir hal alacak. Yani yakın pazarlar ihracat stratejimizde daha önemli bir hale geliyor. 2024'te de bunu göreceğiz." dedi.
Kötü dönem geride kaldı
Korumacılığın dünyada arttığını ve lojistik fiyatlarından dolayı yakın pazarların daha önemli olacağına işaret eden Önder, Türkiye'nin 2024 ihracatında Avrupa'nın, Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın daha belirleyici olacağını düşünüyorum." dedi. Önder, 2024 yılı içerisinde dağıtım ağını geliştirmek için Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da depolar kuracaklarının da bilgisini paylaştı.
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