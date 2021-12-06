"Ekonomide kanama var, durdurmak lazım" diyen Profesör duyurdu! "Erdoğan çağırırsa giderim"

Akit TV ekranlarında yayınlanan Kırmızı Masa programına konuk olan Prof. Dr. Mete Gündoğan, ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ekonomide kanama var, durdurmak lazım" diyen Gündoğan, kendisine yöneltilen kritik soruya da cevap verdi.

'Cumhurbaşkanı görev verse kabul eder misiniz?'

Akit TV ekranlarında yayınlanan Kırmızı Masa programına Prof. Dr. Mete Gündoğan, konuk oldu. Gazeteci Muharrem Coşkun'un sorularını cevaplayan Prof. Gündoğan, 'Cumhurbaşkanı görev verse kabul eder misiniz?' sorusuna net cevap verdi. "Ekonomide kanama var, durdurmak lazım" diyen Prof. Dr. Mete Gündoğan, "Ben sistem mühendisiyim. Bu sistemi dönüştürelim diyen sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kim çağırırsa giderim. Ben farklı ülkelerde devlet başkanlarına danışmanlık yapan insanlarla da oturup konuştum. Ben burada kim olursa olsun, şu sistem değişecek, ölçü ve mizan yerli yerine konulacak desin ben her türlü yardımı yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.