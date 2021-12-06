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Ekonomi "Ekonomide kanama var, durdurmak lazım" diyen Profesör duyurdu! "Erdoğan çağırırsa giderim"
Ekonomi

"Ekonomide kanama var, durdurmak lazım" diyen Profesör duyurdu! "Erdoğan çağırırsa giderim"

Akit TV'deki Kırmızı Masa programında Muharrem Coşkun'un sorularını cevaplayan Prof. Dr. Mete Gündoğan, 'Cumhurbaşkanı görev verse kabul eder misiniz?' sorusuna "Bu sistemi dönüştürelim diyen sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kim çağırırsa giderim." şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 12:48:00 -

Akit TV ekranlarında yayınlanan Kırmızı Masa programına konuk olan Prof. Dr. Mete Gündoğan, ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Ekonomide kanama var, durdurmak lazım" diyen Gündoğan, kendisine yöneltilen kritik soruya da cevap verdi.

'Cumhurbaşkanı görev verse kabul eder misiniz?'

Akit TV ekranlarında yayınlanan Kırmızı Masa programına Prof. Dr. Mete Gündoğan, konuk oldu. Gazeteci Muharrem Coşkun'un sorularını cevaplayan Prof. Gündoğan, 'Cumhurbaşkanı görev verse kabul eder misiniz?' sorusuna net cevap verdi. "Ekonomide kanama var, durdurmak lazım" diyen Prof. Dr. Mete Gündoğan, "Ben sistem mühendisiyim. Bu sistemi dönüştürelim diyen sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere kim çağırırsa giderim. Ben farklı ülkelerde devlet başkanlarına danışmanlık yapan insanlarla da oturup konuştum. Ben burada kim olursa olsun, şu sistem değişecek, ölçü ve mizan yerli yerine konulacak desin ben her türlü yardımı yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ahmet Hazar

Saadet in başına gelmesi gereken adam...
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Okur okudu

Onun kanama dediği şey hacamat kanaması. 6 ay sonra yepyeni bir ufuk açılacak.
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