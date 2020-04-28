Ekonomi yönetimi iş dünyasını dinleyip yol haritasını belirleyecek

Albayrak, temsilcilerin taleplerini alacak, sektör bazında işletmelerin normal çalışma düzenine dönüş süreci üzerinde istişare yapılacak. Toplantıda normalleşme için il-bölge bazında farklı uygulamaların gündeme gelmesi, kademeli olarak üretim ve hizmet sektöründe işletmelerin açılmasına izin verilmesi bekleniyor. Türkiye’de lokomotif sektörlerden otomotivde geçen haftadan itibaren bazı firmalar üretime başlayacaklarını açıkladılar. Perakende ve diğer hizmetler sektörlerinde de normalleşme işaretleri gelmeye başladı. Alışveriş merkezlerinin 11 Mayıs’tan itibaren önlemler alınarak faaliyete başlaması yönünde sektör temsilcileri Sağlık Bakanlığı ile temas kurduklarını açıkladılar. Bir diğer önemli sektör turizmde ise mayıs sonu itibariyle iç turizm başlayacak.