Ekonomi ve hukukta yeni reform dönemi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada ağırlıklı olarak ekonomiye değindi. Son 18 yılda Tekirdağ’a toplamda 23 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Küresel düzeydeki bu sarsıntılar, elbette ülkemizi de etkilemiştir. Türkiye’yi vesayetle, terörle, darbeyle, siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır. Ülkemizi eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden sosyal desteklere kadar her alanda AK Parti olarak hamdolsun biz büyüttük, geliştirdik, ileriye taşıdık. Bugün de karşımıza çıkan yeni sorunları, yeni stratejilerle aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz.”



İstikrar, büyüme ve istihdam



Ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceklerini millet ile paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve kalkındırmak olduğunun altını tekrar çiziyorum.”



Yatırımcılara yatırım çağrısı



“Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek inşallah hedeflerimize ulaştıracağız” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu çerçevede önceliğimiz enflasyonu süratle tek haneli rakamlara çekmektir. İstihdamı artırarak, vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimiz arasındadır. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde gözle görülür hareketlenme başladı. Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz.”



Burhan Kuzu'ya Fatiha



Başkan Erdoğan, konuşması sırasında Kovid-19 salgını döneminde hayatını kaybeten başta AK Parti kurucularından Burhan Kuzu olmak üzere tüm hayatını kaybedenler için Fatiha okudu. Mevcut İl Başkanı Mestan Özcan’ın tek aday olduğu kongreye, AK Parti Antalya Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Köse başkanlık etti. Başkan Özcan, koronavirüs testi pozitif çıktığı için kongreye katılamadı. Platformun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresi ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un fotoğrafı yer aldı.



Şu sigara belasını bırakın!



Daha sonra İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin açılış töreninde katılan Başkan Erdoğan, burada ise şöyle konuştu: “Hastanemiz 102’si yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 486 yatak kapasitesine sahip. Özellikleriyle Yunanistan ve Bulgaristan dahil bölgenin en gelişmiş entegre sağlık kuruluşudur. Salgın sürecinde adeta ‘Takke düştü, kel göründü’ misali yüzlerdeki makyajlar akmış, hakikatler ortaya dökülmüştür. Türkiye sahip olduğu güçlü sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerinde toplamıştır. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum; Sigara içmeyi lütfen bırakın. Kendi kendimizin katili olmayalım. Kovid-19’un en önemli vurgun noktası akciğer.”

“Sancağı teslim etmeyen bir ordunun Başkomutanı olmaktan onur duyuyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ programı kapsamında cuma namazından önce Çorlu ilçesinde bulunan 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni’ne katıldı. Mehmetçiğe sancağı teslim eden Erdoğan, şeref defterini imzaladı. Türk ordusunun hiçbir birliğinin sancağının, son neferi de can vermeden toprağa düşmediğini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi: “Vatan topraklarında bin yıldır kesintisiz devam eden mücadelemizin her anında, her cephesinde ecdadımız bu anlayışla nice destanlar yazmıştır. Bugün de sizler elde ettiğiniz zaferlerle o şanlı ecdadın, şanlı torunları olduğunuzu her gün, yeniden ispatlıyorsunuz. Böyle bir ordunun başkomutanı sıfatı taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir

mutluluk yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin her unsuru, her askeri kazanılan zaferlerin ve onun şerefinin elbette ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadele eden, dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler inancınızla yüreğinizle bileğinizle cesaretinizle ve kararlılığınızla ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunuzu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız. Her kim vatan topraklarına, bayrağımıza, ezanımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur. Her kim milletimizin birliğine, beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır.”