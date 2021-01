‘Ekonomi ve hukuk reformları Türkiye'nin önünü açacak’

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Türk ve sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki çalışmaları hakkında bilgi verirken, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı. Türkiye’de bankacılık sektörünün oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Utku, ekonominin en önemli paydaşlarından olan bankacılık sektörünün senelerdir belli ölçekli krizlerden başarıyla çıktığını söyledi. Utku, 2020 yılında ise şu ana kadar modern ekonomik sistemin tecrübe etmediği bir krizle karşı karşıya kaldığını, Kovid-19 salgını sebebiyle bankaların ilk kez kısıtlamalarla karşılaştığını ve yeni bir model ortaya koymaya çalıştığını ifade etti. Sektörün özellikle kriz yönetiminde benzeri görülmemiş bir tecrübe kazandığını vurgulayan Utku, “Bu tecrübe bankacılık sektörünü kuvvetlendiren bir etken oldu” şeklinde konuştu.

“Finansal ekosisteme katkıda bulunuacağız” “

Albaraka Türk olarak zorlu bir yıl olan 2020’yi hedeflerimizi gerçekleştirerek tamamlıyoruz” diyen Utku, en son açıklanan üçüncü çeyrek bilançosunda aktiflerin yılbaşına göre yüzde 33’lük bir büyüme sağlayarak 68,3 milyar TL’ye ulaştığını belirtti. Utku, kullandırdıkları fonlarda da yıl başına göre yüzde 36’lık bir büyüme yakaladıklarını, en önemli büyümeyi ise karlılık tarafında gerçekleştirdiklerini bildirdi. 30 Eylül 2020’da dönem net karının 137 milyon TL olarak gerçekleştiğini aktaran Utku, “Bu alanda önemli bir gelişme sağladık. Ayrıca dijitalleşme tarafında da hedeflerimize ulaşırken bünyemizde hizmet veren yazılım geliştirme fonksiyonlarını AlbarakaTech Global çatısı altında birleştirdik. Sürdürülebilirlik alanında da CDP kapsamında en yüksek skorları alarak bu alanda çalışmalarımızın meyvesini de toplamış olduk. Hedeflerimizi önümüzdeki dönemde yenileriyle zenginleştirerek ülkemizin finansal ekosistemine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Dijitalleşmede 2021'de öncü adımlar atacağız”

Melikşah Utku, Albaraka Türk’ün en büyük hedefinin sürdürülebilir bir büyüme olduğunu belirterek, “2021 yılı için de asıl hedefimiz sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak hamleler yapmaktır. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme için strateji planları oluşturmaktayız” dedi. 2021 yılında kredi mekanizmasının genişlemesiyle gelen müşterilerin olası risklerini müşteri memnuniyetini önde tutarak başarıyla yönetmenin bu dönemde büyük önem arz ettiğini söyleyen Utku, “Özellikle NPL rakamlarının yukarı gitme eğiliminde olabileceği 2021 yılında riskleri yönetmek bankacılık sektörünün de ana gündemini oluşturacaktır. Ayrıca dijital alandaki yatırımlarımızı da hızlandırmayı amaçlıyoruz. Dijitalleşme geçtiğimiz dönemde de önemli hedeflerimizin olduğu bir alandı ama 2021’de bu alanda öncü adımlar atmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

“’Fijital' bir dönemin ayak seslerini duymaktayız”

Albaraka Türk Genel Müdürü Utku, 2020 yılında tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılıkta da dijitalleşmenin ön plana çıktığını, sektörün her paydaşının dijital dünyaya biraz daha alıştığını söyledi. Dijital bankacılığın her bankanın önem verdiği bir alan olduğunu belirten Utku, internet üzerinden müşteri olmak dahil birçok bankacılık faaliyetinin dijital alana taşındığını bildirdi. Ayrıca ödeme sistemlerinde önemli değişiklikler yaşandığını ifade eden Utku, şunları kaydetti: “Fintechlerin devreye girdiği bir süreci yaşadık. Bu öncülükle dijital ödeme yöntemleri alanlarında yenilikçi gelişmeler görebiliriz. 2021 yılında da bu gelişmeler devam edecektir. Öte yandan çağrı merkezleri alanında da önemli gelişmeler gördük. Şubeye gitmeden çağrı merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilen bankacılık faaliyetleri artarken kitle de bu duruma uyum sağladı. Bununla birlikte dijital bankacılığın da yükselmesiyle sektörde şubeleşme hamlelerinde bir gerileme mevcut. Bankalar her zaman şubeleşmeye ihtiyaç duyacak ancak artık ‘fijital’ bir dönemin ayak seslerini duymaktayız. Fiziksel ve dijitalin gerek şubelerde gerek bankacılık faaliyetlerinde birleşmesi ve faaliyetlerin tek bir bütün olarak yürütülmesi önümüzdeki dönemde gündemde olacak en önemli konulardan olacaktır.”

‘TL kredilerde yavaşlama YP kredilerde büyüme olabilir’

Melikşah Utku, Türkiye’nin, Ortodoks politikaların etkisiyle bir normalleşme sürecine girdiğini, bu dönemde reel getirinin enflasyonun üstünde olmasının beklendiğini belirtti. Utku, şu değerlendirmelerde bulundu: “TCMB’nin hamlelerinin yanı sıra ekonomi ve hukuk reformunun yapılmasıyla Türkiye ekonomik anlamda önemli gelişmeler gösterebilir. Ortodoks politikalara dönüşün etkisiyle yabancı sermayenin Türkiye’ye akışıyla büyüyen ama cari açık vermeyen ve dijitalleşmeyi önceleyen bir ülke konumuna yükselirsek sürdürülebilir büyümenin de kapısı açılacaktır. Ayrıca dijital dünyaya ve yeni ödeme sistemlerine hızlı uyum sağlayan, regülasyonlar noktasında gerekli düzenlemeleri yapan bir ülke hüviyetine ne kadar hızlı geçersek geleceğin dünyasında o kadar avantajlı konuma geçeriz. Önümüzdeki dönemde İstanbul Finans Merkezi’nin de açılmasıyla ekonomik ortamın gerek öngörülebilirlik gerek kurumlar itibarıyla tam anlamıyla sağlanması Türkiye’nin önünü daha da açacaktır.”