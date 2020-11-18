Ekonomi Şurası toplanıyor

Şura salgın nedeniyle bu yıl ilk defa video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi kurmayları, reel sektörün sorunlarını dinleyecek. TOBB, 365 oda ve borsası ile sektör meclisleri aracılığıyla bölgesel ve sektörel bazda gelen talepleri bir rapor halinde sunacak. COVID-19 salgını nedeniyle gerek küresel ekonomide gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle zor günler geçiren reel sektör temsilcileri, yaşadıkları sıkıntıları şura aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatma fırsatı bulacak. Ekonomi yönetiminde yaşanan değişimin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ekonomi, hukuk ve demokraside seferberlik başlatıyoruz” şeklindeki açıklamaları iş dünyasına da umut vermişti. Bu kapsamda gerçekleşecek şura reel sektörü heyecanlandırdı.