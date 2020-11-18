  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ekonomi Şurası toplanıyor
Ekonomi

Ekonomi Şurası toplanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ekonomi Şurası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 10:09:00 -
Ekonomi Şurası toplanıyor

Şura salgın nedeniyle bu yıl ilk defa video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi kurmayları, reel sektörün sorunlarını dinleyecek. TOBB, 365 oda ve borsası ile sektör meclisleri aracılığıyla bölgesel ve sektörel bazda gelen talepleri bir rapor halinde sunacak. COVID-19 salgını nedeniyle gerek küresel ekonomide gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle zor günler geçiren reel sektör temsilcileri, yaşadıkları sıkıntıları şura aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatma fırsatı bulacak. Ekonomi yönetiminde yaşanan değişimin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ekonomi, hukuk ve demokraside seferberlik başlatıyoruz” şeklindeki açıklamaları iş dünyasına da umut vermişti. Bu kapsamda gerçekleşecek şura reel sektörü heyecanlandırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı
Dünya

Türkiye ve Azerbaycan'a Karabağ Savaşı için yaptırım kararı

Hollanda, Dağlık Karabağ Savaşı nedeni ile Türkiye ve Azerbaycan'a yaptırım uygulayacağını açıkladı.
ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda ateşke..
Savcı Sayan’dan, Ali Babacan’a tokat gibi cevap
Gündem

Savcı Sayan’dan, Ali Babacan’a tokat gibi cevap

Muhaliflerin gözdesi olmak için enteresan çıkışlara imza atan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın söylemine, Ağrı Belediye Başkanı Sav..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay