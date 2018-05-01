'Ekonomi paketi yaraya merhem olacak'

Olpak, açıklamasında şunları kaydetti:

“Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, dün akşamüzeri özellikle vatandaşımıza yönelik müjdeler içeren yeni ekonomi paketini açıkladı. Yeni paketle birlikte 7'den 70'e hepimizi ilgilendiren; trafik cezası, vergi borcu, SGK prim borcu, imar gibi konularda önemli müjdeler verdi.

Yeni paketi genel olarak değerlendirdiğimizde hükümetimiz ile ekonomi yönetimi, vatandaşımıza ve biz iş dünyasına ekonomik barış sunuyor. Cezalarda yapılacak düzenlemeler, borçlar için yapılandırmalar, emeklimizin geçmiş borçlarının silinmesi ve imar barışı gibi, uzun süredir kangren olmuş konulara bir merhem olması yanında, ekonomik çarkların daha rahat dönmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.”