Ekonomi Kulübü: İlk 10 vizyonu için hazırız

15 Temmuz darbe girişimini başarısız kılma gayretini göstererek tüm dünyaya önemli bir mesaj veren Türkiye,2016’dan bu yana geçirdiği zorlu süreçte, devletin bekası adına önemli birtakım kararların hızlıca hayata geçirilmesi gerekliliği duydu.Bunun sonucunda yeni sisteme geçiş ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Servet Keskin, “Özellikle yasama ve yürütmenin bir arada olduğu parlamenter sistemin boşluklarının ürettiği bürokratik vesayet, devlet kurumlarının işlevselliğini azalttığı gibi ülkenin en çok ihtiyacı olan istikrarın da önündeki en büyük engeldi. Hem sosyal hem de ekonomik olarak zaruri bir hale gelen Cumhurbaşkanlığı sistemi 2023 hedefleri için elzem hale gelmişti. 24 Haziran’da ise halkın güvenini tazeleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden tebrik ediyoruz.” dedi.

Güçlü ve İstikrarlı Türkiye ideali için bu süreçte tüm teşkilatlarını yurt çapında seferber eden Ekonomi Kulübü,birçokSTK, akademisyen, yazarlar, devlet adamı ve yerel idareciyle bir araya geldiklerini açıkladı. Yakın dönemde gerek bölge siyasetindeki hızlı değişimler gerek küresel değişimlerin ülkemizi de büyük ölçüdeetkileyeceğiöngörüsüyle, İş ve ekonomi dünyasınınbu süreçten bağımsız kalamayacağını belirten Başkan Keskin, “Ülke ekonomisinin bağımsız bir şekilde güçlenmesi adına herkese birçok görev düşüyor. Kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişme birbirinden bağımsız değil, birbiriyle beraber yürüyen ana başlıklardır.Yakın zamanda hem istihdam hem de ekonomiyi güçlendirecek projelerimizi açıklayacağız. Ülkede güven ortamı sürdükçe, tüm hedefleri gerçekleştirmek, her zorluğu yenmek bizim elimizde” diyerek proje üretimi, istihdam ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.