THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Ekonomi Kulübü: İlk 10 vizyonu için hazırız

24 Haziran seçimleri öncesinde tüm üyeleri ile birlikte Cumhur İttifakı’nda birleşen Ekonomi Kulübü,bundan sonraki hedeflerinin ekonomik büyüme ve istihdam olacağını açıkladı.Demokraside ekonomik, ticari ve iktisadi alanda büyümenin güven tazelemek ile mümkün olduğunu ifade eden Başkan Servet Keskin, istikrardan şaşmadan, güven içinde, 2023’de dünyanın 10 ekonomisinden biri olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini açıkladı

29 Haziran 2018 Cuma 09:13
Ekonomi Kulübü: İlk 10 vizyonu için hazırız

15 Temmuz darbe girişimini başarısız kılma gayretini göstererek tüm dünyaya önemli bir mesaj veren Türkiye,2016’dan bu yana geçirdiği zorlu süreçte, devletin bekası adına önemli birtakım kararların hızlıca hayata geçirilmesi gerekliliği duydu.Bunun sonucunda yeni sisteme geçiş ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Servet Keskin, “Özellikle yasama ve yürütmenin bir arada olduğu parlamenter sistemin boşluklarının ürettiği bürokratik vesayet, devlet kurumlarının işlevselliğini azalttığı gibi ülkenin en çok ihtiyacı olan istikrarın da önündeki en büyük engeldi. Hem sosyal hem de ekonomik olarak zaruri bir hale gelen Cumhurbaşkanlığı sistemi 2023 hedefleri için elzem hale gelmişti. 24 Haziran’da ise halkın güvenini tazeleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden tebrik ediyoruz.” dedi.

Güçlü ve İstikrarlı Türkiye ideali için bu süreçte tüm teşkilatlarını yurt çapında seferber eden Ekonomi Kulübü,birçokSTK, akademisyen, yazarlar, devlet adamı ve yerel idareciyle bir araya geldiklerini açıkladı. Yakın dönemde gerek bölge siyasetindeki hızlı değişimler gerek küresel değişimlerin ülkemizi de büyük ölçüdeetkileyeceğiöngörüsüyle, İş ve ekonomi dünyasınınbu süreçten bağımsız kalamayacağını belirten Başkan Keskin, “Ülke ekonomisinin bağımsız bir şekilde güçlenmesi adına herkese birçok görev düşüyor. Kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişme birbirinden bağımsız değil, birbiriyle beraber yürüyen ana başlıklardır.Yakın zamanda hem istihdam hem de ekonomiyi güçlendirecek projelerimizi açıklayacağız. Ülkede güven ortamı sürdükçe, tüm hedefleri gerçekleştirmek, her zorluğu yenmek bizim elimizde” diyerek proje üretimi, istihdam ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:13
  1. Ekonomi Kulübü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
    1. Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
    2. Katliamı yapan ABD'linin kimliği..
    3. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
    4. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    5. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    6. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    7. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    8. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    9. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    10. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    11. İstanbul lise taban puanları 2018..
    12. Ankara liseleri taban puanları..
    13. Yerli Yörük sahneye çıktı
    14. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    15. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    16. Fatih Portakal böyle veda etti
    17. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    18. Mantı tarifi
    19. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    20. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak