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Gündem Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri görüşüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 08:05:00 -
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, bugünkü toplantısında,"Kamuoyunda tartışmalara yol açan bazı gıda ürünlerine yönelik manipülatif ve asılsız iddiaların aksine arz güvenliğine yönelik bir sıkıntının olmadığının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edildiğini" bildirdi.

Toplantıda, başta petrol ve doğalgaz olmak üzere tüm dünyada yaşanan enerji fiyat artışları, endüstriyel hammadde ve ara mallarının tedarikinde yaşanan gelişmeler, enerji ve gıda arz güvenliği konusunda alınacak önlemler ile turizm sektöründe atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Kamuoyunda tartışmalara yol açan bazı gıda ürünlerine yönelik manipülatif ve asılsız iddiaların aksine arz güvenliğine yönelik bir sıkıntının olmadığının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edildiği bildirildi.

Uluslararası piyasalardaki muhtemel gelişmelere yönelik olarak alınacak tüm önlemlerin görüşüldüğü toplantıda, Rusya ve Ukrayna savaşının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik atılacak tüm adımların eşgüdüm içerisinde uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu 5'inci toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

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