Ekonomi için önemli rakamlar açıklandı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ağustos ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "Ağustos ayında ihracatımız yüzde 1,69 artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi. Ticaret Bakanı Pekcan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle: "Yılın 8 ayında ihracatımız yüzde 2,9 artış göstererek 117,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın 8 ayında yüzde 69,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019'un aynı döneminde yüzde 85,6'ya yükseldi."

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