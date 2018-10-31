0553 313 94 23
impression

Ekonomi için kritik veri belli oldu!

TÜİK'e göre ihracat, eylülde senelik yüzde 22,4 yükselerek 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18,3 azalışla 16 milyar 326 milyon dolar oldu.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:30
Ekonomi için kritik veri belli oldu!

İhracat %22,4 arttı, ithalat %18,3 azaldı... Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Eylül ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat %18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %77,1 azaldı
 
Eylül ayında dış ticaret açığı %77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi.
 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Eylül ayında %59,1 iken, 2018 Eylül ayında %88,5'e yükseldi.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat %1,3 arttı, ithalat %3,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %16,3 arttı, ithalat %22,8 azaldı.

 

Avrupa Birliği’ne ihracat %24,4 arttı
 
Avrupa  Birliği’ne  (AB-28)  yapılan  ihracat,  2017  yılının  aynı  ayına  göre  %24,4  artarak 7 milyar 322 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Eylül ayında %49,9 iken, 2018 Eylül ayında %50,6 oldu.
 
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
 
Almanya'ya  yapılan  ihracat  2018  Eylül  ayında 1 milyar 421 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 816 milyon dolar ile İtalya ve 719 milyon dolar ile Irak takip etti.
 
İthalatta ilk sırayı Rusya aldı
 
Rusya'dan  yapılan  ithalat,  2018  yılı  Eylül  ayında 1 milyar 721 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 510 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 413 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,2 oldu
 
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Eylül ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %35,2’dir.
 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,1 oldu
 
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78’dir. Eylül ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %40,5’tir.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:30
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman hemşire 100 cinayeti itiraf etti
    1. Alman hemşire 100 cinayeti itiraf etti
    2. MHP'nin adayı Bedrettin Dalan'dan ilk..
    3. AB'nin isteğine, İran'dan ekonomi şartı!
    4. Vebalinden korkmalısınız
    5. Mültecilere çelme takan Macar gazeteci..
    6. İstanbullulara, Estetik Cerrahi..
    7. Bedrettin Dalan MHP İBB adayı mı?..
    8. Korkunç olay! Tokat'ta parçalanmış..
    9. MHP kaynakları, İBB için Bedrettin..
    10. Bakan Kurum'dan Kentsel Dönüşüm..
    11. Kanseri yenen doktordan tavsiyeler
    12. Mısır ve Almanya'dan 5 anlaşma birden!
    13. Öğretmenlere Yüksek Lisans zorunluluğu..
    14. Ölülere büyük saygısızlık! Mezarlıkta..
    15. Nüfus müdürlüklerinde KPSS mesaisi
    16. İstanbul Havalimanı’nda vize değişikliği
    17. Çok tehlikeli çok!
    18. 9 yıldır her seçimde aday oldu,..
    19. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    20. FETÖ'ye "ankesörlü telefon"..
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018