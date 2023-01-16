Ekonomi güçleniyor, yüzler gülüyor... Semt pazarlarında fiyatlar düştü mü?

Şuhut kapalı pazar yerinde sabah erken saatlerde pazar tezgahlarını kuran pazarcı esnafı meyve ve sebze fiyatlarının düştüğünü belirterek vatandaşların yani müşterilerin rahat bir nefes aldığını söyledi. Esnaf kışın en fazla satılan ürünlerinden olan mandalinanın 7,5 lira, muzun ise 15 lira, domatesin ise 10 liradan alıcı bulduğunu kaydetti. Pazarcı esnafı İlyas Fidan, "Fiyatlar çok düştü, vatandaşların alım gücü var çok şükür" dedi.

Bir başka pazarcı Esnafı Mehmet Kalçin fiyatların herkesin yüzünü güldürdüğünü belirterek, “Portakal fiyatımız düştü 7,5 liradan satılıyor. Muz 20 liradan 15 liraya düştü. Yani düşüşlerimiz var, armut 15 lira, nar 10 lira, her şeyde düşüş var bir domates pahalı 20 lira" dedi.

Pazarda alışveriş için gelen Vahit Kayış ise fiyatların makul olduğunu ifade ederek, "Biber 10 lira pazar çok iyi hesaplara uygun. Şu halimizden çok memnunuz yani pazar çok iyi. Mandalinayı 10 liradan aldım. Pazar iyi yani" dedi.

Kaynak: Aydınlık