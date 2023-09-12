Ekonomi diplomasisi dur durak bilmiyor! İşte bakanlığın görüşme trafiği

Ticaret Bakanlığı yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine hız vererek ekonomik dinamiklerini devreye almış vaziyette. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise yeni dönemde hedefin Türkiye Yüzyılı ekseninde ticaret diplomasisinin güçlendirilmesi, ihracat menzilinin ve hacminin büyütülmesi ile birlikte ülkeyi yatırım merkezi haline getirmek için adımların atılması olduğuna dikkat çekildi.

Hızlı ekonomi diplomasisi

Hükümetin kurulmasından bu yana Ticaret Bakanlığı 13 ülkenin 15 muhatap bakanıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın bizzat katıldığı bu görüşmelerde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz değerlendirildi ve ticaretimizin artırılması noktasında atılacak adımlar ele alındı.

Söz konusu görüşmeler için Bakan Bolat; "Cumhurbaşkanımızın koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefi için dünya ticaretine yön veren ülkelerle, komşu ve bölge ülkeleriyle, uzak ülkelerle, ticaret anlaşmalarımızı geliştirmek, yeni anlaşmalar ile sonuçlandırmak için iyi bir diyalog ve istişare ortamı sağladık.’’ değerlendirmesini yapmıştı.

Dört bir yandan ticaret atılımı

Bakan Bolat, yeni dönemde doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye olarak dış ekonomik ilişkilerimizi zirveye çıkarmak, ihracat hedeflerimizi başarmak yolunda Ticaret Diplomasisi çalışmalarımızı bütün hızıyla sürdürmeye devam edeceğiz değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği görüşmelerle ticaret diplomasisi faaliyetlerimize hız kesmeden devam edecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte diplomasi trafiğinden kesitler:

Bakanlıktan yapılan açıklamada önümüzdeki sürece dair takvim ise şöyle şekillendirildi:

"14 Eylül’de Türk Devletleri Teşkilatı Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 12. Toplantısını ve Türk Devletleri İş adamları Toplantısını İstanbul’da tertip edeceğiz. Toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı, 1 trilyon doları aşkın GSYH üreten, 170 milyonluk nüfusa sahip TDT ülkeleri ile ortak vizyonumuzu daha da somutlaştıracağız.

15 Eylül’de İstanbul’da Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde DEİK ile Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı (DTİK) toplantısında tüm dünyadan iş insanlarımızla DTİK çatısı altında buluşacağız.

17-20 Aralık’ta ABD’de yine Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yatırım konferansı ve Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısı programlarına katılarak üreten Türkiye’nin ihracatını ve yatırım cazibesini anlatma fırsatı bulacağız.

25 Eylül’de Brüksel’de AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovkis ile mutabık kaldığımız yeni dönemin yol haritasını ele almaya başlayacağız.

12-13 Ekim’de İstanbul’da yine Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunun dördüncü toplantısını Kıtadan Tüm Bakanların katılımıyla gerçekleştireceğiz. DEİK ile birlikte yapılacak Forum, 2003 yılında Afrika ülkeleri ile Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisini temelinde ilerlettiğimiz Afrika ile ilişkilerimizi "kazan-kazan" ilkesi temelinde Afrika'nın her alanda kalkınmasına ve küresel ticaret sistemine güçlü entegrasyonuna katkı sunacak şekilde geliştirme hedefimizde önemli bir araç olacak.

18 Ekim’de İstanbul’da İngiltere Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch ile bir araya gelecek ve ikili STA’mızın genişletilmesi için yeni süreci ele alacağız.

19 Ekim’de İspanya’da-Akdeniz için Birlik kapsamında Bakanlar Konferansına katılarak, Avrupa ve Akdeniz Havzası'ndan 43 ülke Bakanları ile iş birliğimizi tartışacağız.

28 Ekim’de Kahire’ye bir ziyaret gerçekleştirerek Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmad Samir Saleh ile geçtiğimiz ay başlattığımız Türkiye-Mısır güçlü diyalog sürecini daha ileriye taşıyacağız.

4-5 Aralık 2023’de İstanbul’da Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, İslam İş Birliği Teşkilatı – İSEDAK Bakanlar Toplantısı yapılacak."