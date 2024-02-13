Ekonomi dip yapıyor felan filan! Koç gibi kâr

Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), geçen yıl 15 milyar 83 milyon 439 bin lira konsolide net kar elde etti.

TOFAŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022 yılında 9 milyar 374 milyon 39 bin lira olan konsolide net karı 2023 yılında 15 milyar 83 milyon 439 bin liraya yükseldi.

Ayrımcılık yapılıyor yalanı

AK Parti hükümetine ilişkin olarak CHP medyasında "Kendine yakın iş adamlarını kolluyorlar. Ekonomi bitti, tükendi" gibi diyenelerin boş lafları bir kez daha ispatlandı.

İşçiler bu kârdan faydalanıyor mu?

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Çoğu zaman TOFAŞ fabrikasında çalışan işçiler ücretlerinin arttırılması için eylem düzenliyor. Basına düşen haberlerde hak arayan işçilerin bu pastadan kâr alamadığı biliniyor.

Kaynak: AA, Yeni Akit