0553 313 94 23

Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar

Mardin'den Yozgat'ın Aydıncık ilçesine gelerek çadırlara yerleşen mevsimlik işçiler, mangal kömürü üretiyor

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:47
Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar

YOZGAT (AA) - Mardin'den aileleriyle Yozgat'ın Aydıncık ilçesine gelen mevsimlik işçiler, ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyor.

Aydıncık'ta çadırlara yerleşen işçiler, ormanlık alanda yapılan seyreltme ve bakım çalışmalarından sonra ayrılan odunları traktörlerle yaşadıkları alana taşıyor.

Odunları üst üste dizip üzerini saman ve toprakla kapattıktan sonra yavaş yavaş alev almadan yakarak mangal kömürü üreten işçiler, kömürü Antalya, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ile gönderiyor.

İşçilerden Ferhat Demir (21), gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerini saman ve toprakla kapattıkları odunların yavaş yavaş yanarak 15-25 günde kömür olduğunu belirtti.

İşlerinin zor olduğunu ancak ekmek parası için çalıştıklarını anlatan Demir, "Yaptığımız işin yüzde 20'sini müteahhitte veriyoruz, masrafları çıkınca bize de ancak yüzde 20'lik kısım kalıyor. Kömürün kilosunu da ortalama 2,5 liradan satıyoruz." dedi.

Mehmet Şerif Sazan da 10 yıldır bu işi yaptığını dile getirerek, "Çadırlarda yaşıyoruz, sosyal faaliyetimiz hiç yok. Burada emek sarf ediyoruz. Devletimizin işini görüyoruz, ormanları seyreltiyoruz, bakımını yapıyoruz, işe yaramayan odunlarla da mangal kömürü üretiyoruz. Mangal kömür satışının yasal bir çerçeveye oturtulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Gece gündüz demeden ocakların başında nöbet tutuklarını belirten Sazan, "Ben askere gittiğimde vatan nöbetimiz günde 2 saatti. Bu öyle bir şey ki alev aldığında emeğimiz boşa gitmesin diye gece gündüz nöbet tutuyoruz. 1-2 saat ancak dinleniyoruz." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:47
  1. Aydıncık
  2. mangal kömürü
  3. Yozgat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Diyanet Vakfı Milletimizin 453 bin 560 hisse kurban...
    1. Türkiye Diyanet Vakfı Milletimizin 453..
    2. TFF 3. LİG
    3. İran tankerinin kaptanı serbest..
    4. Amed Sportif Faaliyeter’den dostluk..
    5. Demre’ye saat başı otobüs seferi..
    6. Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan..
    7. Ekmeklerini mangal kömüründen..
    8. KYK borçları silinecek mi? 2019 KYK..
    9. Bayram sonrası çöp konteynerleri..
    10. Konya’da cami lojmanının çatısına..
    11. Milli Beka Hareketi’nde görev..
    12. Cebelitarık, 4 Temmuz’da el koyduğu..
    13. Sinop'ta trafik kazalarında 15 yaralı!
    14. Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile..
    15. Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
    16. Torbalı’da "Bardacık İnciri Festivali"
    17. AK Parti’nin 18 yılını değerlendiren..
    18. Monaco'dan flaş Falcao atağı!..
    19. ABD’nin neden oyaladığı ortaya çıktı!..
    20. Çukurova Basketbol, Nia Coffey'yi..
    21. 10 TL’ye belgesel çekmeyi başardılar
    22. Ünlü gazeteci, Erdoğan’a seslendi: Bu..
    23. Dicle Elektrik’te geleneksel..
    24. Kamyonet sulama havuzuna düştü
    25. İstanbul serinleyecek
    26. Bakan Çavuşoğlu: "Amerika’nın oyalama..
    27. Terörden arınan Faraşin yaylası doğal..
    28. Dev gemiden binlerce turist Türkiye’ye..
    29. Tekirdağ’da toplu leylek ölümleri
    30. (Özel) 4. kattan arabanın üzerine..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması