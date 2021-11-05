Ekmek ne kadar? Ekmek kaç para?

Günün her öğününde sofraların vazgeçilmezi olan ekmek, fiyatlarına zam yapılıp yapılmadığıyla gündemde. Ekmek fırınları, federasyonların belirlediği tutarın altında veya üzerinde satış yaptığı takdirde cezai işleme tabi tutuluyor. İşte, illere göre ekmek fiyatları.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fırıncı esnafının girdi maliyetlerinin özellikle 6. aydan sonra yükseldiğini belirterek, "Fırıncı esnafımızın nefes alabilmesi, ayakta durabilmesi için ve tüketici olan halkımızı da göz önüne alarak ülke genelinde 10 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için odalarımıza genelge gönderdik." dedi.

Ekmek İstanbul’da ne kadar?

Her ildeki üreticilerin kendi maliyetleri doğrultusunda ekmek fiyatlarının belirleyeceğinin altını çizen Balcı, "İstanbul'da 230 gram ekmek için arkadaşların 2,5 lira talepleri var, bu da yüzde 19 bir artışı meydana getiriyor. Ankara'da 200 gram ekmek 2 lira 25 kuruş olduğunda bu da kilogramı 11 lira 25 kuruşa denk geliyor. Bu o vilayetteki girdilerle alakalı bir durum." dedi.

Un fiyatı ne kadar?

Maya fiyatlarının son 5 yılda yaklaşık yüzde 300 arttığının altını çizen Balcı, un fiyatlarının 135 liradan 220 liraya çıktığını baz aldığımızda işletme giderlerinde de yüzde 200 civarında fiyat artışı olduğunu dile getirdi. Balcı, ekmekteki bugüne kadarki fiyat artışının halkı mağdur edecek seviyede olmadığını iddia etti.