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Ekonomi Ekmek fiyatlarıyla ilgili "Yok artık" dedirten iddia
Ekonomi

Ekmek fiyatlarıyla ilgili "Yok artık" dedirten iddia

Ekmek fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren fırıncılar her gün zam tehdidi savururken, şimdi de ziraat mühendisleri "Bu maliyetlerle gelecek yıl 5-6 TL’nin altına ekmek üretmek mümkün olmayacak” iddiasında bulunmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 15:09:00 -
Ekmek fiyatlarıyla ilgili "Yok artık" dedirten iddia

Ekmek fiyatlarıyla ilgili spekülasyonlar bitmek bilmiyor. Girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe gösteren fırıncılar her gün zam tehdidi savururken, ziraat mühendisleri de "kara tablo" algısını körüklemek için açıklama üstüne açıklama yapıyor. Ziraat mühendisi Faik Toy, bir ay önce kilosu 4,45 TL olan buğdayın üretim maliyetinin 5,8 TL’ye çıktığını belirterek “Bu maliyetlerle gelecek yıl 5-6 TL’nin altına ekmek üretmek mümkün olmayacak” iddiasında bulundu.

‘Önce maliyetlerden başlamamız lazım’

Tarımsal üretimde birinci sırada yer alan gübredeki artışın yüzde 600-700’lere ulaştığını ileri süren Toy, bu nedenle de önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarında ‘fahiş’ artış olacağını kaydetti. Toy, “Tohum bu zamla toprağa ekildi. Ürün gelecek yıl çıkacak. Bu kadar yüksek girdi maliyetiyle çıkacak ürünlerin fiyatlarının ucuz olmasını beklemenin akıl ve mantıkta yeri yoktur. Gıda fiyatlarının düşmesinde samimiysek önce maliyetlerden başlamamız lazım. Üretim maliyetleri düşürülmeden halkın temel gıdası ekmeğin fiyatı düşürülemez. Fiyatlar biraz daha yükselirse buğdayın maliyeti 6 TL’nin üzerine çıkacak.”

 

 

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